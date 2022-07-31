港女相睇遇上庹縮男！食米線求分兩羹辣湯：慳返$1　網民：絕交！

男女吃飯「AA制」就聽得多，但為慳1元要求女方給兩羹辣湯真的是聞所未聞！有港女於討論區分享相親男子的庹縮行為，指出日前相約對方去吃米線，對方得悉她吃辣後，居然要求分兩羹辣湯，從中便可節省1元加辣湯費用。樓主十分震驚地說「咁點解唔叫清湯，問姐姐拎辣椒油？仲可以瘋狂加喎。我畀咗兩羹辣湯你，你係咪好應該俾返5毫子我？」。她直言，對方連1元也想節省，令她對是否與這名男子發展情侶關係「有少少卻步」。有網民直言有關行為不能接受，應即時把對方DQ，甚至連朋友都不要做，「同呢啲人一齊無運行」。



有港女於討論區發文表示，日前相約相親男子一起吃米線，對方竟要求分兩羹辣湯，以節省1元加辣湯費用，事件令她十分驚訝。（《夜香・鴛鴦・深水埗》劇照）

該名港女於香港討論區以「真係我見過慳家嘅最高境界」為題發文表示，日前她與相親男子吃米線，對方問她吃不吃辣，她原以為對方不吃辣，想用這種方式暗示及互相了解，她回答了會吃辣，對方居然說「咁就太好，你叫辣湯然後俾兩羹湯我，我就可以慳返$1」。

樓主聞言後十分錯愕，指出原來平日聽到別人說叫一碟3隻的雞翼時，雙方要除足每隻價錢真的是太小事了，沒想到竟然有人為了節省1元加辣湯費用會這樣做。她強調發文非公審對方，「只係想分享下呢個人計到盡得嚟幾搞笑啫」。

有網民笑言「有冇贈送口水，佢可能志不在辣湯」，不少人批評男方庹縮，不應與他交往，「呢啲唔係叫慳家，係孤寒縮骨，做fd都要諗下，莫講話一齊」、「唔係對有好感嘅人會大方啲？」、「慳家係好，但慳到咁真係有啲怪喎」、「咁孤寒嘅男人，叫佢食自己喇」、「仲以為去排隊去食免費飯」、「呢啲人真係朋友都唔應該做，因為太過縮骨，而且乜都以自己利益行先，應該同呢種人絕交，同呢啲人一齊無運行」。

不過也有人認為「慳家其實係優點嚟，唔通亂咁使好啲咩，視乎佢慳到點啦，有冇對生活造成不便，代價如何啫，繼續觀察住先囉」。