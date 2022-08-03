佩洛西訪台丨田馥甄Hebe食意粉遭微博網民出征　2原因被指撐台獨

美國眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）昨晚（2日）乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）從吉隆坡前往台北，今晨（3日）會晤台灣總統蔡英文，兩岸及中美關係升溫。台灣藝人、組合S.H.E.成員田馥甄（Hebe）昨日在微博上載1張食意粉的相片，被解讀成支持佩洛西及「台獨」，遭到內地網民「出征」聲討，只能急急刪相平息事件。



美國眾議院院長佩洛西訪台，與總統蔡英文會晤。（壹新聞直播截圖）

田馥甄（Hebe）昨日更新微博的限時動態，貼出一張正在開心食意粉的相片，並寫上「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉，充胖子的女紙，還是要來一張女星代言義大利麵好吃狀扳回一城」的配圖文字。另一相片則可見Hebe站於森林的步道中央回頭「打卡」，配上「很陶醉在那邊省省省，原來被錄影存證我的蠢」的字句。沒想到本來分享美食、貼出打卡照與粉絲互動的動態，卻突然捲入了辱華風波。

有內地網民看到Hebe的相片，即聯想到昨晚抵達台灣的美國眾議院院長佩洛西是意大利裔美國人，加上配圖文字提及「打腫臉」等，認為Hebe在敏感時刻發布惹人聯想的相片是支持佩洛西的表現。至於另一相片中的「省省省」用字，也被指與「台獨」立場有關，令她被扣上「台獨藝人」的標籤。

田馥甄（Hebe）貼出一張正在開心食意粉的相片，惟配圖文字被解讀成支持佩洛西及「台獨」，遭到內地網民「出征」聲討。（微博截圖）

相關相片隨即引發內地網民不滿，Hebe其後已刪除限時動態「滅火」，惟沒有作任何解釋。大批內地網民則湧到她的微博留言「出征」，批評她多次到內地表演賺錢，卻一直「掩飾」台獨立場，甚至提出要封殺她，「這個節骨眼發這個意圖太明顯了，什麼時候發都可以，為什麼是現在？」、「都到這份上不解釋很明顯啦，抵制台獨，歌曲下架吧，別賺我們一毛錢了」、「喜歡Hebe十幾年，童年濾鏡完全破碎在這種大是大非面前，脫粉！」。

不過也有人認為不應因2張限時動態而過分解讀，指出藝人發生活照未必與政治有關聯，「吃個意大利麵都能這樣聯想？搞文字獄呢？」、「是不是台獨，官方有定論，別瞎帶節奏」、「吃個 Pizza 會不會有事？」。