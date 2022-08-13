裝修實例│紅磡啟岸納米單位$10萬大變身　196呎現英倫輕工業風

今次介紹的納米單位位於紅磡啟岸，實用面積約196呎，採用全開放式設計。屋主鍾情英倫風和輕工業風，希望身在家中的時候有如置身外國旅遊。另外，屋主平日有品酒的習慣，因此希望設計師在單位設計出一個品酒空間。除了獨酌，更希望閒時能相約朋友一起品嚐美酒。設計師不但要面對納米單位在呎吋的限制，更需要滿足屋主的要求，將英倫風和輕工業風融會貫通。黑鋼設計就成為納米單位一大重點特色。



單位主要採用英倫風和輕工業風設計，近玄關設計了一張以仿大理石瓷磚作檯面的吧檯，讓戶主可以享受品酒時光。（設計情報中心提供）

基本資料：

紅磡啟岸／196平方呎／全開放底／工程費用約10萬

單位主要採用英倫風和輕工業風設計，在靠近玄關的位置，設計師就特地設計了一張以仿大理石瓷磚作檯面的吧檯，讓戶主可以享受品酒時光，而為了讓戶主在納米空間也能與朋友共享美酒，設計師更在吧檯靠近沙發的位置造了張隱藏檯，讓房主有需要時拉出，而平日則可以收起增加空間感。

在客廳方面，電視機背牆就以紅酒木箱的造型來設計，以配合屋主喜好。另外，梳化背牆就以巨型鐵絲網配黑鋼，組成一個「米」字形的背牆。工業風必備的鐵絲網及黑鋼讓整個單位的工業風格更加突出，而黑鋼組成「米」字形的背牆更讓人聯想到米字旗，令英倫元素毫無違和地融入單位設計。

+ 2

由於單位面積有限，所以每寸空間都必需用得其所。設計師就利用單位高樓底的優勢，以黑鋼及木料造了一個閣仔位置。為了進一步提高單位實用性，設計師更利用樓梯的空間作儲物用途，既保留工業風的氛圍又能妥善收納。而閣仔的位置設計師更加設工作檯，方便戶主工作需求。即使沒有書房，屋主也能自成一角，專心地工作。

此外，為了平衡工業風帶來的冰冷感，設計師在客廳位置主要是使用了深色家具，例如灰色沙發，黑鋼及深啡色樓梯等；而廚房設計師則採用白色，再利用中間的吧檯作為過渡和間隔，提升整體質感之餘，亦可區分客廳和廚房。

設計情報中心facebook專頁：按此

設計情報中心網站：按此

設計情報中心Youtube Channel：按此