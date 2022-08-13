上格定冰格？雪櫃冷凍箱點叫？新款靚雪櫃係咁樣　網民：出賣年齡

成長的地區和家庭背景會影響人的說話習慣，尤其體現在日常生活中的慣常用語。有網民在討論區發起投票，熱議雪櫃冷凍箱的叫法，發現原來一眾網民對「雪櫃」、「冰格」、「上下格」等字眼的認知大不同，更有網民直指，「一句出賣年齡」、「靚雪櫃嘅冰格係下面」！



有網民發文討論港人如何稱雪櫃冷凍箱。（《未生》劇照）

有網民於連登討論區以「其實「雪櫃嘅上格」香港人點叫？」為題發文，吸引超過3,000名網民投票，結果顯示大部分人稱「冰格」或「冰箱」，但亦有少部分直接稱其為「雪櫃上格」。造成差異的原因主要是舊式雪櫃上格通常是放置雪糕、急凍食品的冷凍箱（freezer），下格是放置蔬果、鮮肉、雞蛋的冷藏箱（refrigerator），但不少新式雪櫃是上下相反。

有網民指出，現時新款雪櫃上格未必是冷凍箱，反而下格才是。﹙資料圖片﹚

網民留言表示，「冰格上定下都有得分00後90後」、「叫上格多數老一輩」、「而家新款係上格雪櫃、下格冰格」、「低級雪櫃先會上層冰格」、「印象中得大陸人叫雪櫃做冰箱」、「以前多數叫冰格，因為早期雪櫃得一隻門，入面真係得一格可以雪冰。不過最近睇納米樓雪櫃又好似用番依個設計」、「一直覺得上格叫冰格、下格先叫雪櫃」、「冰格係真係擺冰嗰格」。

亦有網民分享家中長輩經驗，表示「以前唔係家家戶戶有雪櫃，多數人見到有錢人家屋企個冰格唔識稱呼，就會用街邊冰鮮櫃或者雪糕雪櫃嘅邏輯稱呼，就統稱做冰箱」。