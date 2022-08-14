母胎單身廿多年港女終脫單　黑心閨密1句勁酸　網民：擺明唔抵得

交朋友最慘是結識到雙面人！有港女於討論區發文揭開黑心閨密的真面目，指出近日於聚會上得知有名母胎單身20多年的朋友終於脫單，大家也覺得很感動，沒料坐在她身旁的另1名單身了至少4年的朋友小聲地說「吓，佢都有拖拍？」，她覺得很心寒，嘲諷道「自己冇拖拍就希望自己朋友都冇拖拍」。



有港女於討論區發文表示，近日有名母胎單身20多年的朋友終於脫單，大家覺得很感動，沒料到另1名朋友妒忌地說「吓，佢都有拖拍？」。（《閨蜜》劇照）

該名港女於香港討論區以「知道好朋友拍拖之後，另一個好姊妹竟然話：『佢都有拖拍』」為題發文表示，她有幾名好朋友都是中學時認識，即使很忙都會每月約出來吃飯。日前聚會時，有名母胎單身20多年的「朋友A」分享脫單的喜悅，指出經同事介紹認識了現時的男友，她聽到後覺得很感動，因這名朋友為人孝順、「慳家」和脾氣很好，現時終於有人照顧，因此她真心祝福對方。

正當幾名朋友都覺得感動之際，坐在她身旁的另1名單身了至少4年的「朋友B」，卻小聲地說「吓，佢都有拖拍？」，不知其他朋友是否聽到，不過她就聽得很清楚。樓主詫異地說，「作為朋友，知道自己朋友有人照顧、有人惜唔係應該替佢高興㗎咩？呢啲時候仲要計較話邊個邊個都有，反而自己冇？」。她指出，平時朋友A和B表面感情最好，經常見到兩人一起逛街，沒料到「朋友B竟然講埋啲咁嘅說話」。

不少人批評樓主的朋友B性格差，「有陣酸味」、「擺明唔抵得」、「閨密難防」、「呢啲朋友唔要都罷啦」、「你會唔會點醒朋友？似乎你個朋友B口蜜腹劍」、「小心朋友B搶朋友A條仔」、「你嘅朋友B啲性格咁差，難怪單身咁耐」、「有時話好姊妹，當人哋好過自己，就會有陰暗面！」、「女人之間所謂『友誼』真係……」。不過也有人認為「朋友A、B感情好，係因為佢哋都單身，依家A脫單，B正常都會覺得失落，可能唔開心講咗出口」、「如果朋友B喺朋友圈得返自己係單身，難免會唔開心啦」。