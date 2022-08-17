中學生擁新款電子產品飲貴咖啡　港男憶童年生活嘆時下學生太幸福

Alpha世代及Z世代可說是電子世代，自小就受益於電子器材及互聯網的普及。有港男日前發文，指發現不少中學生的手機手錶都比大人用的更新更貴，上學用名牌袋，放學去嘆咖啡，反觀自己有時在茶餐廳加3元轉凍飲也要衡量，不免感到心酸。



樓主在討論區發文指見到時下的中學生用着比大人所用更新更貴的手機手錶，反觀自己「一個大男人」還在用4、5年前的舊款式，連加3元轉凍飲也要再三思量，不禁心酸。（《心靈的聲音》劇照）

該名港男在香港討論區以「見到啲小朋友身上面嘅電子產品仲新款過大人，我就心悒」為題發文，稱他眼見時下的中學生人手一部iPhone，還會戴着智能手錶嘆一杯貴價咖啡，反觀自己「堂堂一個大男人」，手機是2018年推出的舊款iPhone，智能手錶則是5年前的型號，「食茶記有時都未必會加3蚊轉凍飲」。

樓主稱有時也會去想像如果自己生於這個世代，又會過上什麼生活。他憶述童年十分簡單，沒有這麼多電子產品，讀到中學才有手機，每日放學就是去公園玩或者回家看電視，「唔似而家啲學生放假放學可以去行商場買嘢食下午茶」。

樓主又感嘆，小時候覺得千多元已經是大數目，全時下中學生「用個千幾蚊嘅書包」。他表示，理解學生們是用父母的錢，但就覺得大人也未必有的新款、名牌袋，學生們卻已擁有，直言覺得他們太幸福。

有網民指童年時有隻卡通手錶已很開心，而時下年輕人的要求卻愈來愈高。（《心靈的聲音》劇照）

帖文引來網民熱議，有人覺得時代已不同不需比較，「個世界係咁轉㗎啦！」、「你細個有可能有紅白機、有電視，你父母有可能電都無」、「我哋細個追卡通錶佢哋追智能錶咁解啫」。亦有人覺得與年輕人無關，而是父母的心態，「父母都想將最好嘅畀仔女」、「你未做人父母，做咗人父母你就明白㗎啦」、「啲父母有錢，買奢侈品畀仔女都無咩問題，你自己努力啲做富一代囉」。

也有不少人擔憂他們會變得「物質主義」，「細細個就已經係物質鬥爭，真係唔知父母搵錢幾辛苦」、「將來開始搵錢就知辛苦」、「人有我有，互相攀比嘅歪風」。