中學生擁新款電子產品飲貴咖啡 港男憶童年生活嘆時下學生太幸福
撰文：夏洛特
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Alpha世代及Z世代可說是電子世代，自小就受益於電子器材及互聯網的普及。有港男日前發文，指發現不少中學生的手機手錶都比大人用的更新更貴，上學用名牌袋，放學去嘆咖啡，反觀自己有時在茶餐廳加3元轉凍飲也要衡量，不免感到心酸。
該名港男在香港討論區以「見到啲小朋友身上面嘅電子產品仲新款過大人，我就心悒」為題發文，稱他眼見時下的中學生人手一部iPhone，還會戴着智能手錶嘆一杯貴價咖啡，反觀自己「堂堂一個大男人」，手機是2018年推出的舊款iPhone，智能手錶則是5年前的型號，「食茶記有時都未必會加3蚊轉凍飲」。
樓主稱有時也會去想像如果自己生於這個世代，又會過上什麼生活。他憶述童年十分簡單，沒有這麼多電子產品，讀到中學才有手機，每日放學就是去公園玩或者回家看電視，「唔似而家啲學生放假放學可以去行商場買嘢食下午茶」。
樓主又感嘆，小時候覺得千多元已經是大數目，全時下中學生「用個千幾蚊嘅書包」。他表示，理解學生們是用父母的錢，但就覺得大人也未必有的新款、名牌袋，學生們卻已擁有，直言覺得他們太幸福。
帖文引來網民熱議，有人覺得時代已不同不需比較，「個世界係咁轉㗎啦！」、「你細個有可能有紅白機、有電視，你父母有可能電都無」、「我哋細個追卡通錶佢哋追智能錶咁解啫」。亦有人覺得與年輕人無關，而是父母的心態，「父母都想將最好嘅畀仔女」、「你未做人父母，做咗人父母你就明白㗎啦」、「啲父母有錢，買奢侈品畀仔女都無咩問題，你自己努力啲做富一代囉」。
也有不少人擔憂他們會變得「物質主義」，「細細個就已經係物質鬥爭，真係唔知父母搵錢幾辛苦」、「將來開始搵錢就知辛苦」、「人有我有，互相攀比嘅歪風」。