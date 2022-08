初音未來盜版片段YouTube爆紅　版權方出奇招「官方劇透」抗偷片

英文諺語有說「If you can't beat them, join them.」,即如果敵人強得不能打敗,那就加入他們吧!正如YouTube出現的盜版問題令製作人極度頭痛,如果無法滅絕,不如比盜版者更早上載片段吧!早前日本動畫《邪神與廚二病少女X》首集播出時,人氣虛擬偶像「初音未來」(初音Miku)出現客串,片段迅速被上載到YouTube爆紅,事件令製作方氣炸,決定搶先把片段放在公司的YouTube頻道,變相出現「官方劇透」的情況,網民紛紛表示支持、大讚官方奇招惠及粉絲兼有望趕絕盜版。



人氣虛擬偶像「初音未來」在動畫客串出現,隨即有網民剪輯片段上載至YouTube。(《邪神醬與廚二病少女X》Youtube影片截圖)

日本動畫《邪神與廚二病少女X》在7月播出首集,「初音未來」客串登場惹起動漫迷注意,有人馬上把片段剪輯上載至YouTube發布,短時間內錄得逾550萬點擊。製作方有見及此,在Twitter上表示「盜版上傳竟然有550萬次觀看,使我們很不服氣。所以之後我們會比任何人更快上傳精華,請大家支持!」。

及後製作方每周都在官方YouTube頻道發布該周播出的精華片段,當中甚至有快到「走火入魔」的情況,部分精華片段在該集正式播放前就上傳到YouTube,變相出現「官方劇透」。

人氣虛擬偶像「初音未來」在動畫客串出現,被網民擅自上載至YouTube後,短時間內錄得逾550萬點擊,令製作方十分不服氣。(《邪神醬與廚二病少女X》Youtube影片截圖)

對於製作方以「搶先看」方式對抗YouTube盜版片段的舉動,網民明顯十分受落,紛紛在推文下留言支持製作方,並提出建議:「比盜版更快上傳,再加上英文字幕和英文標題就能打贏盜版了!」、「在頻道名字前加上【官方】字樣會更容易被認知到是正版」、「要求YouTube下架盜版影片也有效」。

首段上載的官方精華截至8月已突破300萬次觀看,影片留言欄都有網民留言支持,表示:「官方清楚了解觀眾的需要,幫大忙了」、「沒想到官方會自己上傳精華」、「不止打贏盜版,還早於正式播放上傳精華。各方面來說都太過火了,我喜歡」。

《POKÉMON 神探Pikachu》於2019年正式上映前,製作方就在Twitter和YouTube上發布名為《POKÉMON Detective Pikachu: Full Picture》的影片,意圖諷刺盜版上傳同時為電影宣傳。(影片截圖)

其實近年日本也上演過電影製作組對抗盜版的戲碼,《POKÉMON 神探Pikachu》於2019年正式上映前,製作方就在Twitter和YouTube上發布名為《POKÉMON Detective Pikachu: Full Picture》的影片,內容只有最開始的1分鐘與正片相同,剩餘的1小時40分鐘都是比卡超不斷重複相同的可愛舞步,意圖諷刺盜版上傳同時為電影宣傳。然而,即使製作方各出奇謀,盜版問題仍然存在。其實除了製作方要努力外,觀眾的版權意識同樣重要。