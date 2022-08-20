初音未來盜版片段YouTube爆紅　版權方出奇招「官方劇透」抗偷片

英文諺語有說「If you can't beat them, join them.」，即如果敵人強得不能打敗，那就加入他們吧！正如YouTube出現的盜版問題令製作人極度頭痛，如果無法滅絕，不如比盜版者更早上載片段吧！早前日本動畫《邪神與廚二病少女X》首集播出時，人氣虛擬偶像「初音未來」（初音Miku）出現客串，片段迅速被上載到YouTube爆紅，事件令製作方氣炸，決定搶先把片段放在公司的YouTube頻道，變相出現「官方劇透」的情況，網民紛紛表示支持、大讚官方奇招惠及粉絲兼有望趕絕盜版。



人氣虛擬偶像「初音未來」在動畫客串出現，隨即有網民剪輯片段上載至YouTube。（《邪神醬與廚二病少女X》Youtube影片截圖）

日本動畫《邪神與廚二病少女X》在7月播出首集，「初音未來」客串登場惹起動漫迷注意，有人馬上把片段剪輯上載至YouTube發布，短時間內錄得逾550萬點擊。製作方有見及此，在Twitter上表示「盜版上傳竟然有550萬次觀看，使我們很不服氣。所以之後我們會比任何人更快上傳精華，請大家支持！」。

及後製作方每周都在官方YouTube頻道發布該周播出的精華片段，當中甚至有快到「走火入魔」的情況，部分精華片段在該集正式播放前就上傳到YouTube，變相出現「官方劇透」。

人氣虛擬偶像「初音未來」在動畫客串出現，被網民擅自上載至YouTube後，短時間內錄得逾550萬點擊，令製作方十分不服氣。（《邪神醬與廚二病少女X》Youtube影片截圖）

對於製作方以「搶先看」方式對抗YouTube盜版片段的舉動，網民明顯十分受落，紛紛在推文下留言支持製作方，並提出建議：「比盜版更快上傳，再加上英文字幕和英文標題就能打贏盜版了！」、「在頻道名字前加上【官方】字樣會更容易被認知到是正版」、「要求YouTube下架盜版影片也有效」。

首段上載的官方精華截至8月已突破300萬次觀看，影片留言欄都有網民留言支持，表示：「官方清楚了解觀眾的需要，幫大忙了」、「沒想到官方會自己上傳精華」、「不止打贏盜版，還早於正式播放上傳精華。各方面來說都太過火了，我喜歡」。

《POKÉMON 神探Pikachu》於2019年正式上映前，製作方就在Twitter和YouTube上發布名為《POKÉMON Detective Pikachu: Full Picture》的影片，意圖諷刺盜版上傳同時為電影宣傳。（影片截圖）

其實近年日本也上演過電影製作組對抗盜版的戲碼，《POKÉMON 神探Pikachu》於2019年正式上映前，製作方就在Twitter和YouTube上發布名為《POKÉMON Detective Pikachu: Full Picture》的影片，內容只有最開始的1分鐘與正片相同，剩餘的1小時40分鐘都是比卡超不斷重複相同的可愛舞步，意圖諷刺盜版上傳同時為電影宣傳。然而，即使製作方各出奇謀，盜版問題仍然存在。其實除了製作方要努力外，觀眾的版權意識同樣重要。