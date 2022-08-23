女網紅IG呻全身剩$0　獲網友Payme捐助籌逾$2000　網民斥電子乞兒

香港人做善事不遺餘力，不時都聽到鄰舍互相幫忙的好人好事。不過有網民就發現1位在Instragram擁有1萬名粉絲的性感女網紅，近日公開稱自己窮得只剩0元，呼籲大眾透過「Payme」平台資助她，結果即日收到多名陌生網友合共逾2600元的資助，令她非常感動，「想親口感謝你」。不少網民都感到震驚，質疑她「伸大手板」拿錢猶如乞丐行為，濫用別人的善心，笑言「香港地做靚女真係好」。



有女網紅公開稱自己窮得只剩0元，並呼籲大眾透過「Payme」平台資助她，結果即日收到多名陌生網友逾2600元的資助，令她非常感動。（IG截圖）

有網民在facebook群組「香港單身狗關注組」轉發1張IG即時動態截圖，可見1位獲過萬人追蹤的香港女網紅貼出Payme過數紀錄，顯示多名網友嚮應呼籲轉賬給她，價錢由87元至520元不等，並留下窩心訊息給予鼓勵，「唔好唔開心，LOL肯加我未」、「命中的戀人：比（畀）少少支持你」、「見你咁有誠意，支持下，請你食餐飯，我都窮，祝我好運」、「Love you」。

女網紅收到大家慷慨解囊都非常感動，「多謝各界善長人翁，太多好人了吧」，又指昨日全副身家剩0元，還有卡數未清，是「真正負資產」，沒想到最終獲贈2667元，令她很驚喜。她又指自己今個月已找到工作，加上大家的資助，「去到月尾都生存到了」，並呼籲善心人傳送私人訊息或留名，讓她親口道謝。

帖文引起網上嘩然，有網民直斥她是「網上行乞」、「Payme乞兒」。（資料圖片）

帖文引起網上嘩然，有網民直斥她是「網上行乞」、「Payme乞兒」，批評她厚面皮，「以為叫人dm（傳訊息）還返錢畀佢，點知係dm親口多謝你」；又指「點解我諗唔到有啲咁方便嘅乞食方法」，笑言「易賺過去柬埔寨」；不過有網民則指，做得網紅都要用心經營IG吸粉絲，「有人肯畀就得啦」。