求職者CV技能寫八級鋼琴　被嘲與工作無關　網民：點解唔係技能？

履歷表（CV）技能要寫什麼？最近有網民於討論區發文分享公司有求職者前來面試時，在CV上將「八級鋼琴」寫作技能。樓主表示公司不是音樂學校亦不是幼稚園，認為不需要有音樂才華，但因該求職者在打風後準時到來面試，上司滿意其責任感，故打算聘用。網民大多認為把懂得彈鋼琴寫作技能沒有問題，即使在工作用不上，都可以幫助公司了解求職者的特質；不過亦有網民指如果鋼琴算技能，那「擅長玩手機」也應寫落CV。



有網民分享近日有求職者到公司面試時把「八級鋼琴」填在CV上的技能欄目，因與工作無關，令他十分不解。（《愛的迫降》劇照）

該港男於「香港討論區」以「原來會有人將自己識彈琴當做工作技能」為題發文，指最日打風後有人到公司面試，上司面試完便跟同事們分享，指該求職者把「八級鋼琴」填在CV上的技能欄目。樓主稱向來知道新一代多才多藝，但沒想到會有人把「彈鋼琴」當成工作技能寫到CV上，又指公司不是音樂學校亦不是幼稚園，所以不需要有音樂才華，更揶揄該求職者「唔通返返吓工叫你彈首歌嚟聽咩」。不過上司欣賞對方打風後仍準時見工，覺得他有責任感而想聘請他，樓主亦表示「而家有責任感嘅人仲難搵過識彈鋼琴」。

有網民分享近日有求職者到公司面試時把「八級鋼琴」填在CV上的技能欄目，因與工作無關，令他十分不解。（《交響情人夢》劇照）

大批網民批評樓主及上司眼界短淺，表示「（鋼琴）要考的。係技能」、「原來會有人唔將人哋識彈琴當做工作技能」、「更加係一種修養及能力」，就算與工作無關都可寫下。但亦有人持相反意見，表示「咁我的技能係玩手機，好專業的」、「遲吓識講粗口都係添㗎」，指會彈鋼琴沒什麼特別，同意與工作無關就技能不應寫落CV。