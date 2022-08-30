情侶慶生烤螺吃　咬出天價「美樂珠」　暖心泰男想賣出為女友還債

吃螺意外吃出天價「美樂珠」（Melo Pearl）！泰國有對情侶日前到燒烤店慶生，點了大海螺來吃，女友咬兩咬吃到1顆硬物，吐出是粒橙色石頭，後來男友上網查看發現是珍珠之王「美樂珠」，價值可達100萬泰銖（約21.8萬港元）。情侶其後將珍珠送往鑑定發現是真品，有0.151卡，打算賣出來幫女友清還家人債務。美樂珠極為罕有，在海螺中有千分之一機會出現，但要視色澤及大小等釐定價格，現時每卡約值6000至1.7萬美元（約4.7萬至13萬港元 ），去到珠寶拍賣級的價格更高。



情侶吃烤螺意外咬出美樂珠，男友稱想變賣為女友家人還債。（amarintv新聞截圖）

泰媒報道，8月11日泰國北部的帕堯府1對情侶，到燒烤店慶生，男友Sittidate Chaiwan當天正為女友Patjariya Gatip慶祝27歲生日，一行人點了大海螺吃，Gatip吃螺時咬咀嚼到1顆非常堅硬的東西，以為是店舖沒有洗乾淨留下了碎石，吐出來發現是粒杯橙色石頭，圓圓的看來是珍珠。

當時同行的朋友打趣道他們可能要變百萬富翁了，因為珍珠可能是「美樂珠」。Chaiwan其後上網搜尋，發現這可能是真正的美樂珠，價值可能達100萬（約21.8萬港元）。他隨後將珍珠送到清邁的實驗室檢測，發現是貨真價實的美樂珍，並獲得證書，珍珠有0.151卡。Chaiwan告訴當地傳媒，他現打算出售這顆珍珠幫女友解決財務困難，女友希望清還家人的債務。

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美樂珠亦被稱為龍珠、火燄珠，主要產自大海螺，常見於泰國、緬甸、越南及柬埔寨水域，是最稀有及昂貴的珍珠之一，有千分之一機會在海螺殼發現，大海螺要多年時間才會長出一顆可佩戴尺寸的美樂珠，而且要達到完美橙色的可能性很低。美樂珠無法人工培植，一般淡黃至橙色色調都有，其中以橙色的最為值錢，但亦要考慮大小、色澤形態等，每卡約值6000至1.7萬美元（約4.7萬至13萬港元 ）、拍賣價格每顆可達20萬至25萬美元（約157萬至196萬港元 ）。

2003年，香港邦瀚斯（Bonhams）拍賣會上1顆100.4卡的美樂珠以270萬美元（約2100萬港元 ）成交，平均每卡逾2.6萬美元（約20萬港元）。2010年，佳士德拍賣會曾以72.2萬（約567萬港元 ）美元價格拍賣出一顆224.3卡美樂珠、全球第二大的美樂珠、2007年亦曾以25.12萬美元（約197萬港元 ）賣出鑲嵌了195.82卡美樂珠的吊墜。外媒指全球最大的美樂珠重397.52卡名為「The Bao Dai／Sunrise Pearl」（日出珍珠），據傳曾是越南末代皇帝收藏品，曾有收藏者私人出價逾700萬美元（約5500萬港元 ）求購，但被持有者拒絕。

（綜合）