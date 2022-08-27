靚！翠鳥現身屯門河邊　擺Pose任影　網民羨慕：用大炮都未必影到

屯門有翠鳥出沒！有網民在屯門的河邊拍攝到帥氣鳥類，分享到facebook群組問品種名稱，只見該頭鳥有長嘴巴和大眼睛，一身啡、黑、藍的羽毛十分搶眼，可愛的鳥相迅速爆紅，有人隨即解答這是白胸翡翠，是一種翠鳥。有網民更形容牠的姿勢顯得風度翩翩，嚴如一名紳士，又十分羨慕樓主能拍到這隻鳥，稱許多鳥類發燒友帶備大炮（長鏡頭）出動都未必能如此好運遇到。



樓主事後表示自己拍了翠鳥2分鐘，牠還自動自覺「擺pose」，離別時更看着樓主發出叫聲，相當可愛。（fb群組「屯門友」圖片）

該名街坊在fb群組「屯門友」發文分享拍攝到的鳥類，並詢問其他街坊知否鳥的名字。根據香港濕地公園的鳥類圖鑑以及網民的推測，相信這隻鳥學名為白胸翡翠，是中型的翠鳥，身體主要以藍色和橙褐色為主，展翅時格外鮮艷奪目。白胸翡翠是本港的留鳥，愛有水的生境且是捕魚高手，會停棲在水邊樹枝或竹枝上，等待小魚出現然後捕食，在濕地、溪流或市區公園都有機會見到。

樓主表示對着翠鳥拍攝了2分鐘，牠還自動自覺「擺pose」，離別時更看着樓主發出叫聲，相當可愛。網民大讚白胸翡翠顏色漂亮，又不怕人，但形象卻不失霸氣。有網民則覺得牠給人風度翩翩的感覺，有如一個紳士，直言「有啲似胡楓」，有觀鳥愛好者則羨慕樓主有幸成功拍下翠鳥：「個個用支大炮都未必影到嘅時候，佢竟然企喺度比你用手機影…」