5歲仔擁吻女童被推開　爸爸道歉反被老婆鬧　發仔瘟行徑嚇怕網民

教仔唔容易，尤其是妻子是「攬仔魔人」的時候！有港爸發文大呻，日前一家約朋友聚餐時，5歲兒子捉住朋友的6歲女兒不放，「又攬實又拖實唔放，重錫咗面珠一啖」。小女孩嚇得推開兒子，告訴媽媽「好唔開心」，港爸即場指責，未料妻子見狀全晚黑面，回家更發惡鬧他不應道歉，反批評他不關心兒子被推跌。港爸又爆出妻子多項「發仔瘟」行徑，包括禁止他帶兒子去男廁「話嚇親佢」、不准他和兒子講道理、平日無時無刻拍攝和兒子咀對咀照片等，「其實我唔係呷醋，而係阿仔都開始大個，係唔係應該要教佢男女有別」。

港爸經歷令網民震驚，紛表同情喊加油，「樓主爸爸，你要堅持住！你老婆已癲了」，照這樣下去兒子他日必成「媽寶」，一定要教，「而家唔教，大個就因為性侵上新聞㗎喇」。



港爸見到兒子強行抱住親吻朋友女兒後當場指責，但妻子全程黑面，回家發難批評他不應道歉。（示意圖／Getty Images）

這位爸爸要加油！1名90後港爸日前投稿到fb群組「生仔要考牌系列」，指和妻子育有5歲兒子，最近一家人和朋友吃飯，「我仔同我朋友個女玩得太開心，佢捉住人哋個女又攬實又拖實唔放，仲錫咗面珠一啖。小女孩（6歲）立即推開我個仔，接着同佢媽咪講好唔開心」。樓主即和朋友一家道歉，並教兒子不應這樣做，朋友夫婦也不知道女兒會因而難過，結果當晚話題變成如何教育小孩保護自己，「然而我老婆成晚都黑晒面冇乜出聲」。

回家後妻子即發惡鬧人：「點解要同人哋道歉？小朋友錫下好正常。點解要鬧自己個仔唔啱？人哋個女推跌自己個仔都唔擔心？」樓主慨嘆老婆「發仔瘟發到上晒腦」，說為了兒子着想，拒交由外傭或四大長老照顧，堅持辭職自己湊，但「5年來冇做好一樣家務，連阿仔玩具都唔抹唔執」，每日會帶兒子出街吃早午餐，晚餐要等婆婆上門煮，不然就吃外賣。

港爸指兒子可以和朋友6歲女玩得開心，「佢捉住人哋個女又攬實又拖實唔放，仲錫咗面珠一啖」。（示意圖／Getty Images）

他坦言湊仔不容易，不會怪老婆，又指執屋可以由他負責，但太太其他行徑太恐怖。他指妻子經常和兒子一起洗澡，「覺得佢仲細，想行日系我都管唔到」，平日還會上傳和兒子咀對咀合照上網，「食飯又咀、去玩又咀、睇電視又咀、搭𨋢又咀」，「其實我唔係呷醋，而係阿仔都開始大個，係唔係應該要教佢男女有別呢？」。

樓主因為工作不可能全心全意相伴兒子，放假時他希望外出家庭樂，但妻子會說星期六日多人，不想迫，平日卻會帶兒子到迪士尼。樓主也想和兒子去迪士尼玩，「做埋年卡啦，你又話平日返工去唔到嘥錢」。更誇張的是，妻子禁止他帶兒子入男廁小便，「話嚇親佢」、「我要同阿仔傾偈或者講道理，老婆就衝出來攬佢、幫住佢」。眼見妻子「攬仔攬到走火入魔」，樓主深信她將來會變「當新抱係敵人嘅奶奶」，頭痕到底是妻子難以溝通，還是問題出在自己身上。

港爸指平日和兒子聊天或講道理時，「老婆就衝出來攬佢、幫住佢」。（《暖男爸爸》劇照）

網民看完帖文紛紛喊加油，「樓主好慘」、「好彩阿仔仲有你呢個爸爸」，直指問題是出在老婆身上，「男仔去男廁會點嚇親」、「再唔教，唔好問裙腳仔點來，你老婆縱出來」、「唔係細個就乜都得」、「縱壞咗個仔，第時就社會炸彈了，趁細個有得教，就好教佢尊重女性喇」。網民又指，兒子接觸最多的女性就是媽媽，照樓主說法是「錫咀錫慣咗，可能以為其他人或女仔都可以咁做，大大下真係要矯正」，否則將來隨便強吻人「係有機會坐監，3歲定80」。

網民笑言幼稚園一定教男女有別，可能樓主妻子轉頭教兒子「男仔都係去女廁」，「樓主爸爸，你要堅持住！為咗個仔長大成一個正常人，一定要努力呀！ 你老婆已癲了」。

（faecbook群組「生仔要考牌系列」）