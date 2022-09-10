裝修實例｜青衣灝景灣856呎4房　146萬鑽石型客廳加點心思變實用

遇上奇則單位，難以擺放傢俬，就會令單位實用度減低？其實只要好好改造，奇則絕對也能創奇蹟。今次要介紹的單位位於青衣灝景灣，實用面積856呎，間隔為4房2廳，然而卻有著一個鑽石形客廳，讓設計難度大大增加，而且單位更有一個長走廊位置，同樣難以利用，而設計師最終則透過了傢俬擺位與調整間隔來解決以上問題。



單位位於青衣灝景灣，實用面積856呎，間隔為四房兩廳。（設計情報中心提供）

基本資料：

青衣灝景灣／856平方呎／4房／工程費用約146萬

為了讓鑽石形客廳可以四四正正方便使用，設計師就在客廳造了一個三角形儲物房，讓梳化能與電視在鑽石形客廳中取得平衡，讓戶主能舒舒服服看電視，同時又多了收納空間。與此同時，設計師也把廚房的一小面牆拆掉，改成一個轉角儲物櫃，完美的把原則的三尖八角隱藏。

當然，雖然設計師要隱藏原則奇形怪狀的缺點，但是同時也必須為單位添上新生命，而這個單位則是採用了戶主喜歡的日式設計，設計師在客飯廳和走廊就利用了日式木格柵與日式條子來創造日式感，讓戶主仿如置身京都小巷，感覺輕鬆寫意。而客飯廳的原木餐檯與一字形吊燈，搭配上木調格仔儲物櫃，日本感覺就又遞增不少。

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另外，單位另一個奇則—15呎長的走廊，設計師就選擇把主人房門推出，減短走廊的長度，與此同時，在木格柵的設計下，設計師更把四門兩櫃隱藏其中，使單位感覺統一，同時為走廊添上實用性。

與此同時，為了滿足戶主看書的習慣，設計師就把中房納入主人房空間，以用作書房。書房設有地台與兩個大書櫃，收納量十足，而更重要的是設計師把窗台用作書檯，既能好好利用空間，又能在工作時面向大窗，採光與舒適度都非常足夠，貼合戶主需要。當然，設計師不但善用書房的窗台，主人房的窗台也同樣有加以利用，設計師把窗台化作床頭櫃用，讓戶主能同時擁有大床休息與生活便利性。

不過，其實窗台當然不單止可以成為書檯和床頭櫃。在兒子房，窗台更成為睡床的一部分，設計師利用了窗台較矮的特性，把窗台造了窗台床，讓床面向窗外，這樣兒子休息時就能好好飽覽美景。所以，整個單位的窗台多用法與間隔改動，絕對為奇則單位添上實用性，更為戶主一家提升了不少生活便利性以滿足各人需求。

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