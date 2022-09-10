公屋2人單位疑住6人　15對鞋放公共走廊　鄰居呻好困擾：開鞋舖咁

公屋走廊擺放私人物品，不但對鄰居帶來困擾，更可能違規。有公屋住戶網上發帖投訴，指隔壁2人單位疑似住了5至6個人，並把15對鞋及1部單車放出公用走廊，令她非常困擾，「可以點做？」。



有公屋住戶網上發帖投訴，指隔壁2人單位疑似住了5至6個人，並把15對鞋及1部單車放出公用走廊，令她非常困擾。（FB「香港公營房屋討論區(FB版) 」圖片）

該名女網民在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，指毗鄰的2人單位近日有新住戶遷入，起初只有2人入住，後來卻住了5至6人，他們更在大門外放置1個鞋架，架上共放有15對鞋，及1架單車。樓主表示，鄰居在走廊擺放物品的行為變本加厲，「搬嚟1個月未夠，初時1對、2對、3對，依家15對加架單車仔」，前日更放置多1部購物車，又批評「遷就都有個限度，一、兩對冇問題，但依家好似開鞋舖咁」。

她透露保安員曾兩度張貼告示，甚至拍門提醒，但情況都未有改善，着她向屋邨辦事處主任投訴，但主任「日日都放假」，因而感到投訴無門。

網民看完帖文反應兩極，有人認為隔壁住戶放置得尚算整齊，又認為大家左鄰右里，凡事留一線，「其實佢都好整齊，投訴的多，人哋反而煩你」、「只能講，如果投訴佢，佢玩報復仲麻煩」；但亦有人認為不能縱容此行為，「人哋係真係犯規嘅，就正途靜雞雞投訴督佢灰」、「話唔困擾嘅人，因為佢唔係住你隔離」。

房屋署制定「屋邨管理扣分制」，會先向違規性質較輕微的租戶發出書面警告，罔顧警告而再次作出不當行為的租戶將會被扣分，如違規「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」，將會被扣5分。