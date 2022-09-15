恐怖！泰洪水湧入家禽養殖場　14萬隻雞淹死堆成「死雞山」極震撼

這畫面實在太嚇人了！泰國部分地區早前因持續暴雨導致山洪暴發，當地有家禽養殖場因為來不及轉移雞隻，洪水湧入6個雞舍，逾14萬隻雞全部被活活淹死，雞舍內水深更達到1米。老闆心血盡毀，估計損失逾1200萬泰銖（約257萬港元），有鯰魚養殖戶則打算買死雞來餵魚。當地電視台事後到雞場拍攝，現場貨車裝住恐怖的「死雞山」，將死雞一籮籮搬出來，場面震撼。



泰國有家禽養殖場被洪水盡淹6個雞舍，有14萬隻雞被浸死。（網上圖片）

泰國東部羅勇府日前下暴雨，格靈縣（Klaeng district）發生洪災，有逾200間房屋被水淹，卡薩鎮有5個村莊水浸、邦那鎮有13個村莊被水淹，入村的通道出現積水。其中，卡薩鎮1個家禽養殖場出現恐怖一幕，大量雞隻被活活淹死，當地政府部門已前往協助。

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電視台走訪雞舍時，洪水已開始退去，雞舍內泥地仍濕漉漉，埋了不少死雞，部分疑仍活着，用貨車載住的「死雞山」相當震撼，工作人員繼續用籮將雞屍裝好，逐籮逐籮搬離雞舍。原本一身白毛的雞隻被浸在泥水中死去，身上的毛都變成啡色。

當地傳媒指，養殖場老闆的6個雞舍全部毀於這場洪水，估計損失逾1200萬泰銖。洪水殺到前，職員來不及將雞隻轉移，曾想嘗試用沙袋封堵雞舍，但最後沒有趕及，洪水湧入令雞場水位升到1米高，非但導雞舍損毀，雞隻更全部淹死。現時有鯰魚養殖戶打算買死雞來餵魚，老闆稱如果有死雞賣不出的話，剩下的會挖坑銷毀。

（綜合）