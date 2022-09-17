堅持養比特犬　女主人遭撕咬倒臥血泊慘死　專家懷疑因嫉妒呢樣嘢

狗狗一向是人類忠誠的朋友，誰會料到有狗咬主人的一日。泰國1對夫婦飼養了1頭比特犬及1隻貓，每日悉心照料，縱然愛犬不只1次咬傷鄰居，狗主仍堅持飼養。然而不幸卻悄然降臨，愛犬疑因嫉妒女主人抱貓，竟發狠將女主人咬死。



泰國1名64歲女子遭飼養了3年的比特犬咬死，圖為涉案狗隻，事發後已被鎖回籠子。目前死者家屬正聯絡收容中心，希望送養狗隻。（「Thairath Online」影片截圖）

綜合外媒報道，事發於9月10日清晨，泰國大城府馬哈叻縣（Maha Rat）1名64歲女子遭飼養了3年的比特犬咬死。案發當日，死者的丈夫一早外出上班，死者獨自在家照顧寵物貓狗。至上午9時，死者的女兒結束在附近省份的工作，回家後發現家中反常地靜悄悄的，不安地推門發現家中飼養的褐色比特犬已從籠子走出來，而母親就躺在不遠處的地上。她走近一看，發現母親倒臥於血泊之中，血液自頭面、頸、胸的傷口流出，已然不省人事，於是趕緊報警將其送院。

可惜的是，該婦人抵院搶救約半小時後，傷重不治離世。醫生指她的死因是失血過多，頸處有致命傷，頭部及喉嚨均有嚴重撕裂傷，不少傷口深可見骨。警察局副參議員佛提塔（Ukrit Phothita）中校稱，當警員接報到場時，涉案的比特犬已被關回籠子裏，而由於被咬死的是主人，因此不能問責，「咬主人至死的案例是不能起訴任何人的」。

死者的丈夫悲傷地表示，死者生前十分痛惜愛犬，每天都餵牠吃牠最愛的肉丸及雞肉，然而卻慘遭愛犬咬死，「我不想再在家裏養『超威燦』（涉案狗隻名字）了。因為照顧它的人已經死了」。他指出由於家人目前處於極大悲痛中，無法面對亦未做好接納狗隻的準備，加上對牠的兇猛行為產生了恐懼，所以已於命案發生後聯繫了多間動物護理慈善機構，希望能把狗狗送過去。

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專家推斷案件可能與死者飼養的寵物貓有關，懷疑死者案發前一刻正抱着貓把玩，剛走到狗籠前就被襲擊，「她可能抱着貓，『超威燦』見到後嫉妒，便從籠子裡溜了出來」。專家又認為比特犬一般性情兇猛，飼養人不可大意，更不應讓狗隻隨意跑出屋外；而涉案狗隻已成年，比任何時候都強壯，如果飼養人是長者，也許沒有足夠精力去餵養。

1名76歲的鄰居告訴警方及傳媒，她曾於2個多月前被涉案的同一隻比特犬咬傷。當時她正踩着單車從死者的家門前經過，比特犬突然從籠中跑出，並從房子的鍍鋅柵欄鑽了出來，把她撞到在地，隨即撲上去撕咬她的頭頸，幸好有其他鄰居聞聲趕至才救了她一命，但她因頭皮撕裂縫了約200針，而醫療費用全數由死者一家負責。

僥倖撿回一命的她留下了心理陰影，她表示自此就不敢再經過死者家門。可怕的是，她並非首個被該比特犬咬傷的鄰居，她聲稱連村長都曾因事態嚴重，要求狗主把狗送走，但都被死者拒絕，直至慘案發生。

（綜合）