驚嚇！港女Staycation浸浴成缸「血」　網民：嚟M都影　真相係咁

新冠肺炎疫情下不少港人都會到酒店「宅度假」（Staycation），享受旅行的感覺。有港女近日於網上發文分享到北角1間海景酒店「歎世界」的經歷，她上載了逾60張照片，其中1張浴缸水染成紅色的照片引來網民大驚，不少人誤以為是經血或發生命案，大呼「好驚，紅色嘅」、「嚟M都要影出嚟」、「令我諗起之前喺度啲命案」。樓主其後貼出照片解開誤會，表示是用了紅桑子泡泡浴芭，強調沒有來月經。



有港女近日於網上發文分享到北角1間海景酒店「宅度假」（Staycation）的經歷，其中1張浴缸水染成紅色的照片引來網民大驚，不少人誤以為是經血或發生命案。（fb群組「香港 Staycation 酒店交流谷」圖片）

樓主分享Staycation的照片▼▼▼

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該名港女於facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文貼出包括酒店設施、房內景觀及自助餐食物等逾60張照片，其中她拍下多張浴缸起泡的照片，不過其中一張可明顯見到浴缸的水染成紅色，不少網民大呼「好恐怖」、「睇到嚇親」、「血染的風采」、「M到咁」、「M血流成河」、「嘩，睇都覺得有陣味」、「啲水紅到咁，最後有冇幫手洗浴缸」。樓主其後回覆網民稱，「吓，沐浴泡泡係紅色，我完全無嚟M」、「呢個嘢，佢由粉紅色變到紅色」。

另外，樓主表示用了4,290元在中秋節正日租了間雙床海景房，連自助晚餐及早餐，網民紛紛指出物非所值，「呢間酒店要$4290？唔係啩，我之前住嘅時候都係$2000樓下」、「呢間嘢2000蚊已經畀盡」、「如果係見到呢間會係呢個價錢，我一定會選擇book第二間」、「感覺上呢個價錢你好似好唔抵住，你四千幾蚊呢個價錢其實有好多選擇」。

不過也有網民認為，「中秋節正日＋星期六日，呢個價仲要包BUFFET、BREAKFAST &DINNER（自助餐、早餐及晚餐）、呢隻房，差不多啦，唔算貴」、「其實有冇捱貴價，值唔值睇feel啫，好主觀。主要係唔使話畀啲街外人知畀咗幾錢，你畀得平都會有人又妒忌又覺得你吹水，畀貴咗又會有人笑你傻戇居水魚，香港係咁㗎啦」。