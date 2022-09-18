台灣地震｜台南網民地震前見家中螞蟻搬家　上網查原來係呢個原因

台灣台東縣昨晚發生黎克特制6.4級地震。而在今日（18日）下午2時44分，台東縣池上鄉再發生規模6.8級地震，地震深度7公里，餘震持續不斷。有居於台南的女網民在討論區提到，幾天前家中出現被蟻患入侵的怪現象，在沒有食物又乾爽的房間，突然見到一排排螞蟻開始在搬家，甚至連蟻后也出動，令她覺得十分疑惑。她遂上網搜尋所謂何事，網上資料提到可能是地震大雨的先兆，就在此時女網民感到一陣天旋地轉式頭暈，原來真的發生地震，同樣情況今日亦再次出現，而最令她感到奇怪的是，每次地震後螞蟻就會消失不見。



一名女網民在Dcard發表題為「又地震嚇屎」的文章，指早在前幾天，在沒有食物及乾爽的家中房間牆壁，突然出現蟻患，一排排蟻在牆壁上一直爬，並且在搬東西，甚至連蟻后也出動，看來是正在搬離舊巢穴，另覓新家。

該名女網民於是上網搜尋一下螞蟻因何事會搬家的資料，發現其中一個原因是為地震大雨前的先兆，突然心裏擔心了一下。就在此時她突然感到天旋地轉的頭暈，初時以為心理作用，後來發現原來真的正在發生地震，頓感十分驚嚇。

至昨晚地震發生後，樓主見房間牆壁的螞蟻突然消失了，還為此感到高興，以為解決了螞蟻問題。豈料今天早上，房間牆上又再重複發生螞蟻搬家事件，最神奇的是，地震完整排螞蟻都像昨日一樣，會突然消失不見。帖文發出不久，有網友即留言指「剛剛的地震真的超可怕！」，相信今次地震的震感相當強烈。

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