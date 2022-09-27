港鐵App派$1500電子優惠券！即睇3步領取方法　3.6萬份先到先得

【港鐵MTR Mobile電子優惠券／領取方法】港鐵MTR Mobile將於周三（9月28日）派發總值1800萬元港鐵商場電子優惠券，只要在周三中午12時至下午4時登入MTR Mobile，就有機會領取合共1500元電子優惠券，先到先得，名額3.6萬個。



港鐵MTR Mobile派發總值1800萬元港鐵商場電子優惠券。（MTR Mobile）

今次港鐵MTR Mobile的「一Click即搶」活動，會送出「HK$500指定港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「HK$500指定港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：3,000份）及「HK$500指定港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：3,000份）。

每位MTR Mobile登記用戶可領取每款電子優惠券1次，即合共1500元，數量有限，先到先得。MTR Mobile登記用戶於9月28日中午12時起，按以下方法有機會獲得港鐵商場電子優惠券：

步驟1：點選「我的獎賞」

步驟2：在「禮遇」内點選：「一Click即搶！HK$500指定港鐵商場電子優惠券」 或「一Click即搶！HK$500指定港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」或「一Click即搶！HK$500指定港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」

步驟3：點選「立即領取」



即睇港鐵MTR Mobile電子優惠券領取步驟▼▼▼

成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内，使用期至10月31日，逾期無效。

使用方法、限制、期限



「HK$500指定港鐵商場電子優惠券」適用於「時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品」、類別商戶，消費滿2000元方可作500元使用。

HK$500指定港鐵商場電子優惠券。（MTR Mobile）

「HK$500指定港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」適用於「時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品」、「指定美容品牌」、「電器及電訊」、「鐘錶及首飾」、「餐飲食肆」類別商戶（每個類別各1張），其中「時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品」、「指定美容品牌」、「電器及電訊」、「鐘錶及首飾」類別商戶消費滿500元方可作100元使用，「餐飲食肆」類別商戶則須於星期日至星期四晚上6時後消費滿300元方可作100元使用。

HK$500指定港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券。（MTR Mobile）

「HK$500指定港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」適用於指定美容品牌商戶，消費滿2000元方可作500元使用。

HK$500指定港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券。（MTR Mobile）

電子優惠券可於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場使用，使用期至10月31日，逾期無效。