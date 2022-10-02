驚揭女友搜尋「點講分手」、「搵SP」　港男呻：好愛佢應扮唔知？

快來幫幫這名迷途的港男！有港男於討論區發文表示，日前借女友的手機搜尋東西時，無意中於搜尋記錄發現女友曾搜尋「點開口講分手好」、「搵SP（Sexual Partner，性伴侶）」、找性玩具等，他無助地問道「我係唔係應該扮咩都唔知？」、「唔想分手，都唔想女朋友去搵SP，點算好？」。



有港男於討論區發文表示，日前借女友的手機搜尋東西時，無意中於搜尋記錄發現女友曾搜尋「點開口講分手好」、「搵SP」等。（《原本以為只是手機掉了2：被囚禁的殺人魔》劇照）

該名港男於香港討論區以「唔小心睇到女朋友嘅搜尋記錄，佢竟然搵埋啲咁嘅嘢」為題發文表示，當刻發現搜尋記錄後心想，「死啦，而家女朋友係唔係嫌我滿足唔到佢所以先去搵SP，想同我分手呀？」，又說真的想不到女友會搜尋這些，「我仲好愛佢」。

有網民猜測，「女友慾求不滿」、「你要檢討下」、「啪定偉哥畀驚喜佢就唔會諗咁多嘢」、「唔一定分手，揾得SP，肯定係你交唔到貨」、「想了解啫，可能防住你，睇下男人有咩途徑」、「搜索唔代表你鍾意嗰樣嘢，我成日搜索好多嘢，有啲仲好無厘頭，因為想知係乜嚟，純粹出於好奇而已」。

有網民則認為樓主已被「帽」，建議分手，「先講分手啦，男人要有骨氣！」、「佢想講分手，咁你應該飛咗佢啦」、「男人要取得起，放得低，如果你女友在外面有SP，不忠的女友，要來也無用」。