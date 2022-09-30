自稱紀律部隊客人要求代買煙　外賣員拒絕要求遭恐嚇：要拉你好易

身為紀律部隊成員竟然知法犯法？1名外送員匿名發文，指早前接到送貨訂單後，客人以訊息要求他途中代為購買價值62元的香煙，更承諾會轉帳70元作為報酬。不過外送員拒絕送貨以外的要求，客人隨即發難，自稱為紀律部隊成員，並發送帶有恐嚇意味的訊息如「叫同事落你案」及「要拉你好易」等。事件引起網民討論瘋傳，質疑若涉事客人紀律部隊成員身份屬實，其行為已屬濫用職權，等同知法犯法。



有任職外送員的網民在社交平台發文，指有客人自稱紀律部隊成員，要求事主代為購買香煙，被拒後以帶有恐嚇性字句如「叫同事落你案」及「架車見一次鎖一次」等怒罵。（示意圖，資料圖片）

多個網上群組及討論區瘋傳1名外送員的匿名帖文，事主指開工時接到送貨訂單，「咁嘢又唔多，攞完咪開車去啦」，途中收到客人的訊息，要求他到便利店代為購買價值62元的香煙，並承諾可轉帳「齊頭」70元，「唔係畀現金我，話要過數，大嗱嗱畀多8蚊貼士我𠻹」。事主不願提供額外服務，遂稱「不了」拒絕客人，「忠直嘅我當然拒絕啦，點知呢位大爺就開始嚟料」，客人隨即發難：「咁你唔好接我張單。」

從外送員與客人的對話截圖可見，客人要求事主「行返舖頭cut返我張單」，又侮辱他指「抵你一世送外賣」、「因X住俾車撞啊外賣狗」，事主則似乎對客人的無理取鬧見怪不怪，回覆指「等下呀小朋友」。客人仍感不滿，突然自稱為紀律部隊成員，以帶有恐嚇意味的字句夾雜粗口警告外送員：「我告X返你轉頭，你冇X好諗住玩嘢，當我哋紀律部隊廢㗎？我一個法例叫同事落X你案都得啊！」

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客人之後又指，「你唔好唔記得我知你全名係乜，要拉X你好易」、「你架車我見一次就鎖一次」，似是暗示會追究事件。外送員未有交代最終有否完成該訂單的送遞程序，亦無表明事件於何時發生及有否接獲相關客人投訴，但帖文一出即引來網民熱議瘋傳。

不少網民也直指涉事客人橫蠻無理，是「典型西客」，「其實如果好聲好氣幫手買煙，同外賣員講轉頭畀返現金你，唔係過數嗰種，我覺得外賣完都應該冇問題」、「佢係咪唔記得咗外賣員會知道佢地址」、「懶唔係問題，出唔起錢又臭串先係問題」。

另有網民指出，涉事客人即使是紀錄部隊成員，亦無權要求外送員提供額外服務，更不能因其身份及職權恐嚇或要脅對方，質疑事件已屬失德，「其實係咪可以告返佢恐嚇」、「想知唔買煙犯咗咩法，要俾人又話要屈又話要鎖車，求呢個紀律部隊解答下」、「佢話佢紀律部隊，你有客人資料應該可以告返佢濫用職權＋恐嚇，如果假嘅可以告佢冒警」。