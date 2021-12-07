不滿球衣網店遲發貨　疑似警員貼委任證相兼發訊息催促：自己睇路

網上購物時有爭拗，有售賣球衣的網店今日（7日）發文講述日前1宗交易的不快經歷。店方指早前收到客人負評，被批評多次拖延發貨，「唔係講晒粗口都唔肯寄衫」，遂決定發文澄清。店方承認曾因事向客人提出延後發貨，不過客人仍不斷催促，甚至曾發送顯示疑為警員委任證的相片，連同帶有恐嚇意味的訊息「一係今日交收，一係刮你出嚟，自己睇路」，最終店方決定即日找速遞公司寄貨並自行負擔運費。

帖文引來網民討論，不少人質疑若相片中的委任證屬實，相關警員的行為或已屬濫用職權；若客人並非警員，行為則有可能牽涉冒警或恐嚇。《香港01》正就事件向警方查詢。



有售賣球衣的網店發文，指早前有客人不滿被更改發貨日期，一度發送顯示疑為警員委任證的相片，連同帶有恐嚇意味的訊息「一係今日交收，一係刮你出嚟，自己睇路」，事件引來網民瘋傳討論。（fb圖片）

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「其實放出嚟只係想澄清返件事。」該間售賣球衣的網店今日於facebook專頁發文，指早前收到客人負評，批評店方於球衣運抵後，未有按承諾盡快發貨，「如果唔係講晒粗口都唔肯寄衫」、「訂就識收足，貨到就不停拖個客」、「仲慘過求你去寄件衫畀個客，永遠不會再幫襯」。

店主於帖文中承認，曾接獲有關發貨時間的投訴，表示該客人訂購的球衣到貨兩日後，曾答應翌日、即到貨後第3日寄出，其後「突然有事唔得閒」，遂通知客人並提出「幾日內會寄出」。然而店主指客人感到不滿，不斷發訊息催促，一度發送1張顯示銀包內有似是警察委任證的相片，並表示「一係今日交收，一係刮你出嚟，自己睇路」。

店方承認曾因事向客人提出延後發貨，客人疑不滿不斷發訊息催促，一度發送1張顯示銀包內有警察委任證的相片，並表示「一係今日交收，一係刮你出嚟，自己睇路」。（fb圖片）

店主直言「唔想煩」，最終決定即晚找速遞公司寄貨予該名客人，並自行承擔運費，客人亦表示收到球衣，他亦強調即晚發貨非因得知客人或是警員，「唔係因為佢攞委任證出嚟先即刻寄畀佢，而係佢不停轟炸我部機，希望大家明白店主都唔係24小時得閒」。

店主承認，未有「覆實」實際發貨日子屬疏忽，「拖咗係我嘅問題，因為真係有事，亦都同佢講咗，話呢幾日一定會寄出，『呢幾日』亦都唔係一個實數，會改善」，而特意發文澄清的原因是該客人收貨後仍不斷留言負評，「本身寄完畀佢我都冇喺facebook講啲咩，只係佢而家不停喺我啲post下面留言，我先會出post澄清」。

網店的帖文引來瘋傳熱議，不少人對有人展示疑為警察委任證以催促，甚至企圖恐嚇店方感到嘩然，質疑若相片中的委任證屬實，相關警員的行為或已屬濫用職權，「本來就舖頭理虧啲嘅，但show pass刑事恐嚇就錯晒啦，唔寄貨就可以恐嚇人？」、「這個情況行使委任證正確嗎？『刮你出嚟』目的係乜嘢？想直接面交還是給賣家一點唔知後果的心理壓力？」、「唔評論買賣糾紛，但委任證係咪可以咁用？」；亦有人指出，若涉事客人並非警員，其訊息內容則有可能牽涉冒警或恐嚇。

有網民認為店方的確需負部分責任，「公道啲講，你有事還你有事，你收咗人錢你就真係要盡快畀到貨人，幾日即係幾多日？你要講清楚，唔係咁模棱兩可」，但有人則指店主並非刻意拖延，最終亦即日寄貨，客人收貨後仍不斷負評及留言已屬惡意騷擾，「網購係要等㗎啦，唔等得自己飛過去買。再者，邊個話到貨要即寄，多起單嚟上一單都未派晒貨就要幫你搞咩」。