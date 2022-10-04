食腳皮！男友搣腳皮咬完吞　女生目擊極崩潰　網民笑：當吃魷魚絲

【警告！下文慎入！】每個人多少也有些怪癖，如果伴侶吃腳皮你是否能接受？台灣有女生於討論區發文大爆男友的惡心行為，指出日前與交往了2年半的男友一起旅行，沒想到於汽車旅館發現對方會吃自己的腳皮，大呼「看到當下我真的是差的吐出來，愣了好幾秒」。有網民笑言，「所以你跟他接吻等於是跟他的腳接吻」、「沒事啦，下次試試看什麼味道，沾什麼醬料好吃，再跟他一起討論」、「可能當成在吃魷魚絲」。



台灣有女生於討論區發文大爆男友的惡心行為，指出日前與交往了兩年半的男友一起旅行，沒想到於汽車旅館發現對方會吃自己的腳皮。（示意圖／Getty Images）

該名女生於Dcard討論區以「發現男友怪癖是吃……」為題發文表示，日前與男友去旅行，玩了1天後回到汽車旅館休息，2人更一起洗澡，由於她洗頭和洗澡需時比男友長，所以男友洗完後就先走出浴室，並坐在床上看電視。正當她搓身搓到一半時，因浴室設計是採用透明玻璃牆，她看到男友嘴裏不知道在吃什麼，一直嚼一直動，她認真地看了一下，立即大呼「Oh My God！（我的天！），他左手捧着左腳，右手摳着腳皮，下一秒手就往嘴裏帶，看到當下我真的是差的吐出來，愣了好幾秒」。

她指出，雖然小時候聽過有人會吃紙巾、吃鼻屎、吞鼻水、摳完屁股聞手，但吃腳皮真的是第一次看到，而且還是親密的人做這種事，崩潰道「（男友）可能上輩子是吃腳魚」。她問其他網民，「這種怪癖會因為時間長了或年紀長更大而自己消失嗎？還是我應該糾正他，這樣很不衛生很惡呢？」。

網民留言表示，「2年半你才知道，這男友就算再帥也不能要了好嗎？」、「我看到文字都快吐了」、「至少要燙過殺菌吧」、「你怎麽知道不好吃？沾蜂蜜芥末醬或者麥當當的糖醋醬超好吃好嘛」、「妳觀察過他的腳嗎？一般人腳不會整片脫皮吧？是乾掉的腳皮、還是香港腳撕下來的？哪一種口味？」、「我男友會吃曬太陽後脱的皮」、「吞鼻水還好吧，過敏的人為了不讓它流下來，不都這樣用力吸再吞進去」。