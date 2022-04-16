女友要求每周定期幫手撩耳仔　港男誤以為有怪癖　背後原因超溫馨

每個人都有自己的小習慣與癖好，但有港女的癖好竟然是「撩耳仔」！有港男於討論區發文表示，同居女友每周都會定期叫他幫忙採耳，「明明隻耳仔唔污糟都話要睇下隻耳仔」，他起初以為女友有怪癖，其後女友坦白因小時候爸爸會定期幫忙採耳，現時父母不在香港，所以希望他幫忙採耳感受兒時的家庭溫暖。



有港男於討論區發文表示，同居女友每周都會定期叫他幫忙採耳，他起初以為女友有怪癖，其後女友坦白是想感受兒時爸爸幫忙採耳的家庭溫暖。（Getty Images）

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該名港男於香港討論區以「我以為女朋友有怪癖」為題發文表示，同居女友每周都會定期叫他幫忙採耳，起初他以為女友因耳朵脫皮所以容易痕癢，於是提議之後一同前往專業的採耳店「撩耳仔」，但女友經常說不用，在家採耳就可。由於每周也採耳，他有點擔心女友是否患外耳道炎，於是叫她去看醫生。

他說，因他經常叫女友去找專業人士看看耳朵有什麼問題，女友覺得很煩厭，終於忍不住坦白因小時候爸爸會定期幫她採耳，現時父母不在香港，所以希望他幫忙採耳感受兒時的家庭溫暖，「我仲以為女朋友有啲咩怪癖係鍾意畀隻耳仔人哋睇，點知原來係因為掛住屋企人」。

不少網民留言說採耳很舒服，但也提醒不應採得太過頻繁，「情有可原，但是這樣長期下去會損傷耳道的」、「長期整佢，會對聽覺有影響」、「唔好亂撩！小心錯手撩到有聽障！」。

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