9年不變！Google地圖街景揭女子站同一位置　網民：時間穿越者

Google Maps街景功能可以調教不同年份的拍攝時間，外國1名41歲女子近日就發現自己曾兩度出在街景中，相隔9年，竟剛好站在同一位置時被街景車拍下。她將照片分享至網上，大批網民看後驚呼她是「時間穿越者」，認為太過巧合。



2009年4月，卡特賴特在上班路上被Google的街景車拍下，當時她看到車輛經過，於是後來在網上翻查，找到自己的身影。（Google Maps截圖）

居於英國卡萊爾（Carlisle）的女子卡特賴特（Leanne Cartwright）早在2009年4月，便被Google的街景車拍下，當時她看到車輛經過，於是後來在網上翻查，找到自己的身影。她透露，自己對第二次「上鏡」毫不知情，即使發生於2018年，她也不知道在上班途中再次被Google街景車拍下了，直至她丈夫發現此事並將截圖發送給她。

卡特賴特表示，丈夫在工作期間心血來潮，本打算重看2009年她上鏡的街景圖，未料在2018年的街景中再次看到熟悉身影，甚至卡特賴特在兩張照片中均站在一樣位置，手袋揹在右肩，猶如凍結了時間般。

卡特賴特在9年後於同一位置再次上鏡，但她對此事毫不知情。（Google Maps截圖）

卡特賴特透露，2009年的照片拍攝於其上班途中，該位置是她每天早上的必經之路，而2018年的照片則拍攝於她的午飯休息時間。她將事件告訴同事，大家都笑不攏嘴，故她決定分享至facebook，希望與有相同經歷的網民相認。

有網民笑言看照片時還以為時間被凍結，又形容卡特賴特穿越時間，惟因為2020年的新冠肺炎疫情，卡特賴特長時間在家工作，至今仍未有三度上鏡的機會，但她指假如日後再看到Google街景車，必定會趕至同一地點，並保持最佳笑容。