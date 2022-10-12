最長指甲藏洋蔥！媽媽為女兒25年拒剪指甲　保持健力士世界紀錄

美國女子戴安娜．岩士唐（Diana Armstrong）憑着1雙超長指甲，成功入選2023年健力士世界紀錄，然而殊榮背後卻藏了個心酸故事。岩士唐在1997年最後1次剪指甲，其後發生的一場變故改變了她的一生。她的女兒晚上幫她剪過指甲後，於睡夢中因病去死，終年16歲，自此，岩士唐就沒有剪過指甲，並以此紀念亡女。



美國女子戴安娜．岩士唐憑着1雙超長指甲，成功入選2023年健力士世界紀錄，成為「雙手指甲最長（女性）」、「史上雙手指甲最長（女性）」的2項世界紀錄保持者。（「Guinness World Records」圖片）

綜合外媒報道，美國女子戴安娜．岩士唐（Diana Armstrong）成功入選2023年健力士世界紀錄，成為「雙手指甲最長（女性）」、「史上雙手指甲最長（女性）」的2項世界紀錄保持者，她於3月13日的雙手指甲總長度記錄為13.0658米長，最長的是右拇指甲，長度為1.3894米，最短的是左小指指甲，長度為1.092米。

岩士唐指母親喜歡留長指甲，由於受到母親影響，她也一直留着比普通人稍長的指甲，而每個周末，女兒蒂莎，全名拉蒂莎（Latisha）就會主動幫她剪指甲。「那是我一生中最糟糕的一天」，1997年意外發生那天，拉蒂莎如常地幫她修甲，「那天晚上蒂莎幫我剪指甲，我們聊到很晚…」隨後，她們便各自回房睡覺，此時的岩士唐不知道拉蒂莎在睡夢中猝死的悲劇。

翌日，岩士唐像往常一樣，一早起床後就吩咐孩子們互相督促起床，自己就去了雜貨店買食物給家人吃。購物時，她突然收到了小女兒的電話，「在商店裏，我的寶貝女兒打電話給我說『媽媽，蒂莎醒不過來』」。原來拉蒂莎在睡夢中哮喘發作去世，年僅16歲。

岩士唐表示自此便沒辦法接受剪指甲這件事，沒想到指甲一留就是25年。事故發生之後的幾年，她的其他孩子們發現她的指甲太長，紛紛勸她剪指甲，但岩士唐都只能悲痛地表示「我真的做不到」。岩士唐亦因此患上抑鬱症長達10年，卻始終沒有向親人解釋心中的傷痛，直到近年才能向家人訴說留指甲是為了紀念亡女拉蒂莎。岩士唐的另一個女兒拉尼婭表示支持，「她想念姐姐，我也很想念姐姐。所以，如果這是她留住姐姐的方式，那我接受」。

如今，幫岩士唐打理指甲成為了她家人的家務事。由於美甲師都沒有護理這麼長的指甲的經驗，因此她的孫子孫女們會幫忙保養她的指甲，單單是打磨和整理就需要5小時。每隔4、5年，岩士唐就會去一次美甲店，她解釋指光是修整和拋光就已經需要秏費5至10個小時、15至20瓶指甲油及1套木工工具，才能讓指甲恢復到最佳狀態。而她最近的1次美甲，就花了4天時間。

岩士唐的指甲使她生活更具挑戰，過去的她經常拒絕拍照，因為害怕受到批評和責備。然而現在她學會了欣賞自己，並表示沒有剪指甲的打算。（「Guinness World Records」圖片）

岩士唐表示長長的指甲使她生活更具挑戰，她要捨棄有拉鍊的衣物、開車等生活習慣，而使用公廁時又必需選擇最大的隔間，因為她的指甲比一般隔間都長。過去的她經常拒絕拍照，因為害怕受到批評和責備，因此不想得到任何方式的認證或認可，而當健力士世界紀錄聯絡她時，她還是感到驚訝，「我以為那是個玩笑。」然而隨着時間的推移，她學會了欣賞自己的獨特，允許旁人拍攝她的指甲也不會感到不適。

「每次我看到自己的指甲，我都會想起我的女兒，我覺得她是我的守護天使。」岩士唐表示沒有剪指甲的打算，即使有人出錢請她剪指甲，她也不會考慮，「我認為我的指甲很美麗，對別人來說，它們可能不漂亮，但對我來說，它們很漂亮」取得世界紀錄的證書後，岩士唐稱「我想蒂莎會為我感到驕傲，因為她是最後1個幫我做指甲的人。」

（綜合）