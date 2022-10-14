咚咚咚！樓下豬肉檔清晨開始剁豬肉　住戶焦慮到4點驚醒　但檔主…

斬豬肉聲有多可怕？當年沙田隆亨街市的肉檔甚至令到有婦人驚嚇到報警甚至送院，而近日內地亦出現1宗遭斬豬肉聲困擾的慘情個案。杭州一對夫婦住在小區3樓單位，睡房位置對正樓下豬肉檔，1年來每日清晨都會傳出剁豬肉「咚咚咚」的聲響，他們甚至每天清晨4、5點已開始心理焦慮，要戴耳機聽風聲、海浪聲等抵禦噪音，更自資逾千元購買液壓砸骨機給肉檔用。肉檔老闆則認為，豬肉用刀剁才好，又認為剁肉聲未到工業噪音水平，不會整改。網民看完經過後，一致同情事主夫婦，認為是「人善被人欺」。



杭州一對夫婦向內媒投訴，被樓下肉檔清晨就開始的剁肉，他倆被剁肉聲困擾約1年。（浙江電視台《1818黃金眼》截圖）

沙田隆亨街市於2013年曾有婦人買豬肉時被肉檔職員的斬豬肉聲嚇到，受驚之下報警及送院，事件被網民封為經典爆笑新聞。內地日前真的有對夫婦受豬肉檔剁肉聲所困，還持續了1年。

事發於杭州濱江區的小區，住在3樓的韓先生向浙江電視台《1818黃金眼》投訴，樓下兩層都是商鋪，原本是賣菜的，但約於1年前開了間肉店，剛好就在睡房下方，結果夫婦就開始面對短促又有間斷、卻持續很長的剁豬肉聲，從清晨5點多就剁，在作息時間「感官上肯定更響」。

從韓先生提供的睡房錄音可聽到，「咚咚咚」連續的聲響頗響亮，但他承認用分貝儀測應該沒達到噪音標準，如果達到他早就報警了，問題是肉檔在他們作息時間就在剁肉，溝通多時都未見改善。剁肉聲已令兩人有心理焦慮，心慌慌「迎接」剁肉聲來臨。

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韓太每晚睡覺要戴耳機，能阻隔部分聲音，例如樓下商鋪的魚缸聲，長期下來每日清晨4、5點她已開始心理焦慮，「我覺得馬上要剁肉了，那個時候我就會醒」，再改戴另一個耳機能調節音量放白噪聲，單調的聲音刺激，如雨聲、風聲、海浪聲，幫助睡眠，每朝都將音量調到最大才阻擋到剁肉噪音。

夫婦曾自資逾千元買了台液壓砸骨機給肉鋪老闆使用，買了大半年後發現肉鋪最近也不用了。電視台訪問張姓肉鋪老闆時，他坦言機器不好用，認為和刀產生的噪音差不多，但不及刀好用。他又說店舖5點半才開門、6點左右才有顧客來買肉，亦即6點才開始剁肉。不過韓先生指，張老闆5點半開門就會把一大塊肉拿出來分解，故剁肉聲已經開始。

張老闆反駁，韓先生可請專業人員來測量，「超過了工業分貝，你要我怎麼整改都可以」，重申自己剁肉聲未去到噪音水平。

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事實上小區還有其他肉店，2間都異口同聲說曾收到樓上住戶投訴，其中1間肉店職員指，老闆收到投訴後改用鍘刀，幾乎無聲，並等到早上8點後才剁肉。另一間肉店則說，他們改為拉出砧板到外面一點剁，避免對正住客睡房下方，「剁排骨幾乎都是7點以後，現在客人也沒有那麼早的」，店員解釋肉刀和液壓刀都有用，但筒骨用不了液壓刀。

張老闆聽到2間肉店的處理手法後，只反稱他們都在說謊，因該2間店都是5點多就營業。小區人員表示，相關剁肉聲問題其實已驚動城管、街道等部門，介入後仍未解決，但會加緊處理。

網民紛紛對事主夫婦表示同情，「那種滋味很難受的，緊張焦慮煩躁」、「這種聲音就是週期短但不間斷，365天天天騷擾人，還治不了」，估計事主也是花了錢置業，否則早搬走了。不少人又批評肉檔老闆沒同理心，尤其事主連液壓刀都買給他，「花錢買東西給師傅已經很良心了」，甚至形容作「文化人遇到無賴」。

（綜合）