爭埋單！2男爭付600元餐費爆衝突　男子遭警壓地　女親屬嚇到喊

為面子爭「埋單」事件時有發生，台灣近日就發生一宗奇案，有男子與親友在餐廳聚餐後，為搶結賬而爆發衝突，2人情緒激動得當街大吵大鬧，最終驚動警方到場控制場面，並把該男子強壓地上，及後帶回警局，女家屬目擊整過程不禁在旁拭淚。



兩男為搶付賬失控吵鬧，由餐廳內吵鬧到街頭。（影片截圖）

當地傳媒報道，台灣40歲李姓男子於本月9日相約親友到蘆洲1間餐廳聚餐，席間喝了不少酒。到結賬時，醉意甚濃的李男與41歲的大伯爭相付2500元新台幣（約615港元）的薑母鴨費用，因而爆發激烈口角，「這一攤我來付」，其中有人更失控咆哮，由餐廳內吵鬧到街頭。

叫罵聲驚動附近民眾報警，警員接報後到場控制場面，大喊「你們在幹嘛，到旁邊，後退後退」。從民眾拍攝的影片可見，多名警員圍着李男，大聲喝斥及制止他的激動行為，同行女性親友則大聲高喊「好了啦」試圖緩和氣氛。有目擊者更表示，警員一度將李男壓制在地上，有女家屬嚇得在旁抹眼淚。最後警方因李男涉及自傷及傷人之虞，將他帶回警局保護管束。

網民看完影片都批評「爭埋單」是陋習，而且很破壞氣氛，「如果一餐2.5萬還會不會搶着付？」、「別搶了，先幫我付」、「不會AA嗎？」。