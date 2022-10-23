阿媽跟初戀再婚！世仇父母離婚逾20年突再婚　網紅律師列10點感悟

文：呂秋遠 台灣律師

在生日的當天，看到這封讀者來信，令人開心。她希望這篇文章是給爸媽的結婚禮物，於是在略做修改後，讓大家分享他們的喜悅。



網民指父母離婚後20年間，父親一直嚴禁她與媽媽聯絡。（《親愛的備忘》劇照）

《我媽跟她的初戀再婚了》

爸媽的黑白照放在我皮夾裡大概10年了，我還記得我有時會看著照片感慨，他們二個要是不離婚，過年就可以吃好吃的年夜飯了。因為離婚時，我的監護權在爸爸這裡，關於年夜飯，我爸永遠都是隨便準備。然而，在他們離婚20幾年後，我卻把這張照片改成彩色印了出來，放在壓克力相框裡，送給他們當結婚禮物。

他們分開時，我還在讀國中，離婚後20年間，我爸提起我媽總是咬牙切齒，甚至是嚴禁我與媽媽聯絡。我了解我爸是無法原諒我媽「竟然」要離婚。

離婚後，他們都沒有再婚。

可是，直至我長大後，與媽媽的聯繫總還要避著我爸，甚至在我媽得了大腸癌，我想在開刀出院後暫先接至家裡方便照顧，都得小心翼翼地詢問我爸，因為我住的房子是在爸爸名下，而我爸略帶訝異但又帶著冷淡的答應了。

近年母親患大腸癌，病癒後才有機會一家團聚。（《親愛的備忘》劇照）

我在醫院陪媽媽住了10天後，非常感恩的得知只是初期，不需化療就出院了。出院那天，我爸有來，遠遠的始終不願靠近我媽。他只是「特地」拿錢來給我，而我媽跟他說謝謝時，他不回話轉頭就走，只有我知道，剛剛在電梯裡，我爸跟我說，畢竟是結髮妻子。

我媽復原後，便偶爾會來家裡煮飯給我和我先生吃，假日時則會等我哥放假也叫來一起吃飯。大概一年過後，她要我去詢問我爸要不要過來一起吃，我爸竟然來了（驚）！一開始大家坐在一起的尷尬，讓我真的吃到要胃痛。次數多了，大概我媽的料理征服了一切，他們之間的進展我也摸不著頭腦，便帶著疑惑的走向了世紀大和解。

一個73歲，一個69歲，他們重新結婚了。

這不是什麼浪漫愛情偶像劇，而是有點荒謬有點狗血的家庭劇，我爸當然是個令人生氣的典型父權，但我媽說我爸告訴她會補償她年輕時受的苦，我跟我先生就成了結婚書約的二個證人。我對溫馨的結局很滿意。青絲與白頭都是同一人，祝福他們身邊健康安享晚年。

網民指想不到父母會在離婚後20多年復合再結婚。（《親愛的備忘》劇照）

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讀後心得：

1.有些人在離婚以後痛恨另一半，是因為他「竟然」敢提出離婚，讓他沒面子，而不是因為愛與恨是相對的。

2.即使討厭前夫前妻，也不要隔絕孩子跟他（她）的會面交往。

3.孩子說不想見探視者，通常不是真的，他只是想迎合主要照顧者而已。

4.關於探視，別老是說尊重孩子意願，說孩子不願意，孩子是為了你不願意，而不是真的不願意。

5.不想看的就別勉強，但不讓孩子接觸離婚的前夫前妻，如果運氣不好，小孩可能要用一生療癒他的童年。

6.不要假設媽媽就一定要愛小孩，大部分人，都應該要先愛自己。

7.老先生通常很彆扭很酷，不要強迫他要說出「我愛你」，這不容易。

8.遇到會用行動表示愛的老男人，要珍惜。

9.離婚的爸媽談戀愛，通常都是偷偷來，不要太關心他們的進度，說不定他們突然就會結婚了。

10.會煮菜很重要，我還在繼續努力中。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）