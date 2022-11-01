4歲仔救阿媽！母凌晨摔倒無法開口動不了　阿仔1機智舉動成功救命

好在家的小孩懂得應變！內地湖南長沙肖姓女子日前不小心在家摔倒，跌在地上動彈不得，危急時幸好其約4歲兒子及時撥打了緊急電話，與接線員一輪溝通後，令肖女士成功獲救。事件引來熱議，網民都大讚男童機智，「這位4歲寶寶太給力了」、「小孩子好聰明啊」、「關鍵時刻能保命啊」。



內地湖南長沙肖姓女子不小心摔倒在地動彈不得，危急時幸好其約4歲的小寶貝及時撥打了緊急電話救一命。（示意圖，Aditya Romansa／unsplash）

綜合內地媒體報道，事發10月16日，肖女於淩晨3時起床給孩子沖奶粉，卻不小心摔倒在地動彈不得。危急之際，約4歲的兒子撥通了緊急電話，向接線員哭喊：「我媽媽要死了，嗚嗚嗚嗚，這裏有人摔跤了。」

接線員隨即問男童住在哪裏，但男童直言「我不記得了」，又慌忙說「媽媽快點起來」。接線員則安撫男童情緒：「你要救你媽媽的話你要快一點啊，你要堅強一點，好不好？我們現在就派救護車過來了啊！」

4歲小寶寶與接線員對話內容▼▼▼

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雖然男童起初未能說出位置，但接線員於系統查出男童媽媽曾經的呼救紀錄，最終與男童核實到了具體位置，成功救回肖女，目前她已康復出院。肖女事後表示，當時摔倒後她人是清醒的，但動不了，也說不了話，看着兒子在旁邊拿起了她的手機，慌張地說要打緊急電話，她真的感動了。

事件引起熱議，網民大讚孩子機智「給力」，「如果我4歲，我只會哭或者睡很死。這位4歲寶寶太給力了」、「小孩子好聰明啊，知道打電話給120。平時幼稚園和家長加強對這一類突發事件的教育真的好重要啊，關鍵時刻能保命啊」、「太機智了」、「孩子被教得很好」、「4歲能打電話求救很棒了」、「不得不說！這孩子實在太厲害啦！」。