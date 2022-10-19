$30速剪店剪到似「被狗咬」　男子索賠$736反被兇回　網民不同情

每試一間新髮型屋，都是1次大膽的挑戰！有台灣男生在社交平台發文，控訴1間理髮店把他的頭髮剪成「狗啃」的模樣，當他向店家償賠時更被兇回，稱只願退還120元新台幣（下同，約30港元）理髮費。不過很多網民卻不同情台男，反而批評他「獅子開大口」。



有台灣男生在社交平台發文，控訴1間理髮店把他的頭髮剪成「狗啃」的模樣，當他向店家償賠時更被兇回，稱只願退還120元新台幣理髮費。（「爆料公社」圖片）

該吳姓台男在facebook群組「爆料公社」發帖，指他昨日（17日）到台北西門町1間「快剪店」剪髮，一開始已跟店內的女設計師「髮尾修圓修齊就好」，沒想到剪出來竟像「狗啃」一樣，前額的髮陰參差不齊，令其長長的臉型更表露無遺。

他透露，大約10年前曾被另1間髮型店「剪壞」，店家願意賠償他3000元（約736港元），故此他亦按當時的賠償金額索償，打算拿這筆錢乘搭的士去其他型舖補救，惟店家表明只願退還120元，還着他去報警，並稱「你現在要我賠你剪壞頭髮，那你頭髮長出來的時候你要退我6000元嗎？」，因而令他更加不忿，「難道來百元快剪就沒保障，被剪壞了就要摸摸鼻子跟店家說『謝謝妳們』？」。

帖文引起網上熱議，有網民直言髮型真的超像「被狗吃掉」，「我懷疑理髮師沒有執照，這技術到底怎麼考上的」、「你這個除了剃光頭我想不出補救的方式」；但亦有人認為一分錢一分貨，不能要求太多，而且總是冒險，「花百元想要千元服務」、「百元剪髮就讓設計師自我發揮都比較沒事，只要一要求怎麼剪保證出事」、「百元剪髮，她們都是速度快，不會管你的要求是不是不適合你」；有網民則批評台男是「西客」，「退3000相當於30倍，覺得超過了點」、「頂多退費而已，還賠3000」，甚至有人質疑他是「詐騙慣犯」，專門投訴索賠。