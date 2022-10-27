悲哀！大姨子帶2姨甥水壩嬉水遇溺　夫妻跳水救血親溺斃雙亡

泰國南部博他崙府日前發生了1宗悲劇，一對夫婦帶着2名年幼子女及大姨子到堤壩附近遊玩，其間大姨子與2名兒童失足落水遇溺，這對夫妻為救血親即時跳入水中營救。雖然溺水3人成功獲救，但這對夫婦卻慘遭溺斃。



泰國一對夫婦帶着2名年幼子女及大姨子到堤壩附近遊玩，其間大姨子與2名兒童失足落水遇溺，夫妻即時跳入水中營救卻溺斃，溺水3人則獲救。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於23日，泰國38歲男子法森（Teerawut Phaosen）、其38歲的妻子皮亞努特（Piyanut）、10歲女兒克瓦林（Kewarin）、8歲的兒子蓬帕（Phumpat）和皮亞努特的40歲姐姐馬卡萬（Supaporn Makkawan），一家五口趁周末駕車到考猜頌縣的一座堤壩附近遊玩。

馬卡萬提出帶2個姨甥子女爬下堤壩頂部，在流水中玩耍，但3人卻不慎失足突然滑倒，並順着水壩斜坡被水流沖到了更深的水域。法森和皮亞努特即時跳入水中拯救溺水的3人，岸邊有幾名民眾亦潛入水中協助營救，他們幫忙救起馬卡萬及2名兒童，但法森夫婦就被湍急的水流沖走，不知所終，於是報警求助。

考猜頌縣警察局首席調查員波努伊（Pol Lt Col Klao Polnui）表示，警方於當日下午5點20分左右接報到場，與救援隊在溪流及堤壩中尋找這對夫婦。令人婉惜的是，法森夫婦遺體在3個小時後被尋獲，他們在離堤壩頗遠的地方被發現淹死了。

（綜合）