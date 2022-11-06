裝修實例｜觀塘觀月‧樺峯588呎2房　$55萬日式無印風設計暗藏心思

日本商店向來受人歡迎，其中無印更是首屈一指，但是無印其實除了是商店，也可以是一種近年非常流行的家居裝修風格。而今次要推介的單位正正就是運用了這種風格，此單位是位於觀塘的觀月‧樺峯，實用面積約588呎，間隔為2房2廳，而日式無印風則貫徹了整個單位主題。



基本資料：

觀塘觀月‧樺峯／588呎／2房／裝修費55萬元

為打造日式簡約風的基礎，單位就用了白色和木色作為主要色調，這樣的顏色搭配讓單位能夠達到溫暖簡約的效果。另外，在設計上也加入了一些木條子設計，同時能作為點綴又為簡約風添上設計感。而為了配合戶主需要，客飯廳則有3個大型組合櫃，但又不失簡約自然，同時也不會造成壓迫感。由於設計師想保留單位的空間感，設計師不但在櫃身留了中空位，底部也同時留空，視覺效果上則大大減低壓迫感。

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除此之外，組合櫃的設計也非常符合戶主的需要，其中一合孤形的高身組合櫃就利用流線形來營造柔和的感覺，而且櫃門也造得比較高身，讓戶主可以擺放較為高身的電器和雜物，如吸塵機等。而為了配合飯廳的環境，另一個組合櫃就造了格仔層架，配合放光效果，就既能用作擺放收藏品，又能減低壓迫感。而為了配合飯檯需要，設計師就在這個櫃的下方，延伸出一個卡座位置，方便戶主用膳。

至於客廳，為了更進一步加深自然的感覺，設計師就為電視背牆的牆身加入石材元素，讓整體感覺與飯廳互相輝映。而另一面梳化背牆，設計師則配合戶主喜好，以藝術漆設計出一面特色牆身，讓單位除了有自然之感外，也有陣陣藝術的氣息。另外，為了增加整體空間感，單位在客飯廳各個位置也加入了條子圍身，如玄關、櫃面和背牆等等，而櫃身的條子圍身，就更能增加傢俬立體感，讓設計充滿質感。

設計師為房間造了個大面積的地台，配合床邊的放光效果，就既可以提醒戶主，又可以有充足收納空間，讓房間更整潔。（設計情報中心提供）

主人房方面，設計師仍然貫徹木色和白色的設計，來帶出自然的感覺，但為了提升收納量，設計師就為房間造了個大面積的地台，配合床邊的放光效果，就既可以提醒戶主，又可以有充足收納空間，讓房間更整潔。與此同時，主人房同時也造了條子設計，但這個條子設計就極具「巧思」，這樣的條子設計其實是一個猶如屏風一樣可拉開的門戶，以方便戶主可以打開後面的窗戶。

不過雖然戶主鍾情自然的風格，但是為配合兒子喜好，兒子房的設計就份外型格，採用黑白色和霧藍色的設計，有型又不單調。但因為兒子房空間較小，不能放置床頭櫃，因此設計師就在床背組合櫃造了個中空位置，讓兒子房也可以在有限的空間擁有床頭櫃的功能。而窗台位置，設計師則利用作睡床的一部分讓兒子房可以多放一組組合櫃，創造收納量。

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