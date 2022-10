IG大故障自救｜大量用戶被停權、封帳號惹恐慌　網民教1招恢復acc

【Instagram故障/停權/鎖帳號/處理方法/恢復帳號】悲報!社交軟體Instagram周一晚上(10月31日)出現重大故障災情,大批用戶帳號無預警遭官方停權,網上哀鴻遍野,不少人尋求「自救」恢復帳號方法,有曾被停用帳戶的網民就分享自己過往「自救」方法,獲其他「受害者」紛紛讚好。



社交軟體Instagram周一晚上(10月31日)出現重大故障災情,大批用戶帳號無預警遭官方停權,網上哀鴻遍野。

Instagram大量用戶帳號突然被停權,於事件中受害的讀者李先生向《香港01》表示,晚上9時許使用Instagram時,突然無法刷新畫面,之後畫面就彈出「我們已在2022年10月31日將你的帳號停權」及「你還有30天的時間可表示不同意這項決定。

李先生遂按照指示向Instagram官方提出異議,惟輸入資料後帳戶一直停留在白畫面並顯示「loading」的標示,也未能透過其他渠道向官方申訴,頓感求助無門十分徬徨,他恐慌地說:「最驚個acc會唔會到最後無咗,裏面啲相會唔會無晒?」

李先生並非唯一「受害者」,不少用戶亦遇到相同問題,並在網上發帖求問如何解決。有曾被停用帳號、現已恢復的網民分享1招自救心得,希望能幫到其他「受害者」。

該網民表示,首先要按Instagram停用帳戶畫面中的指示採取步驟及提供資料,待Instagram確認資料無誤後,就可以在約24小時內於使用說明中提出審查要求。等待24小時後,就會出現「瞭解詳情」指示,按進去後根據指示填寫資料,包括全名、Instagram帳號上列出的電子郵件、Instagram用戶名稱、手機號碼,以及申訴原因,再按傳送,成功回報後就等待Instagram恢復帳號。

有曾被停用帳號、現已恢復的網民分享1招自救心得,希望能幫到其他「受害者」。(IG)

該網民並提供向Instagram申訴的連結,留言「祝大家救帳號順利成功」。該網民的分享獲不少人大讚,「這真的幫助到很多人耶!」、「沒身經百次,是寫不出來的」、「收藏了」、「感恩教主」。另有網民指出,申訴時間通常要數日甚至數十日,呼籲要有耐心。

Instagram申訴頁面:按此

官方晚上發出道歉聲明,指發現部份用戶使用IG時遇到問題,正調查事件,並就為用戶帶來的不便致歉。

IG聲明全文:

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience

(我們知道有些人在登入Instagram 帳戶時遇到問題,我們正在調查,並為給您帶來的不便深表歉意)