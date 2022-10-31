IG大故障自救｜大量用戶被停權、封帳號惹恐慌　網民教1招恢復acc

【Instagram故障／停權／鎖帳號／處理方法／恢復帳號】悲報！社交軟體Instagram周一晚上（10月31日）出現重大故障災情，大批用戶帳號無預警遭官方停權，網上哀鴻遍野，不少人尋求「自救」恢復帳號方法，有曾被停用帳戶的網民就分享自己過往「自救」方法，獲其他「受害者」紛紛讚好。



社交軟體Instagram周一晚上（10月31日）出現重大故障災情，大批用戶帳號無預警遭官方停權，網上哀鴻遍野。

Instagram大量用戶帳號突然被停權，於事件中受害的讀者李先生向《香港01》表示，晚上9時許使用Instagram時，突然無法刷新畫面，之後畫面就彈出「我們已在2022年10月31日將你的帳號停權」及「你還有30天的時間可表示不同意這項決定。

李先生遂按照指示向Instagram官方提出異議，惟輸入資料後帳戶一直停留在白畫面並顯示「loading」的標示，也未能透過其他渠道向官方申訴，頓感求助無門十分徬徨，他恐慌地說：「最驚個acc會唔會到最後無咗，裏面啲相會唔會無晒？」

李先生並非唯一「受害者」，不少用戶亦遇到相同問題，並在網上發帖求問如何解決。有曾被停用帳號、現已恢復的網民分享1招自救心得，希望能幫到其他「受害者」。

該網民表示，首先要按Instagram停用帳戶畫面中的指示採取步驟及提供資料，待Instagram確認資料無誤後，就可以在約24小時內於使用說明中提出審查要求。等待24小時後，就會出現「瞭解詳情」指示，按進去後根據指示填寫資料，包括全名、Instagram帳號上列出的電子郵件、Instagram用戶名稱、手機號碼，以及申訴原因，再按傳送，成功回報後就等待Instagram恢復帳號。

有曾被停用帳號、現已恢復的網民分享1招自救心得，希望能幫到其他「受害者」。（IG）

該網民並提供向Instagram申訴的連結，留言「祝大家救帳號順利成功」。該網民的分享獲不少人大讚，「這真的幫助到很多人耶！」、「沒身經百次，是寫不出來的」、「收藏了」、「感恩教主」。另有網民指出，申訴時間通常要數日甚至數十日，呼籲要有耐心。

Instagram申訴頁面：按此

官方晚上發出道歉聲明，指發現部份用戶使用IG時遇到問題，正調查事件，並就為用戶帶來的不便致歉。

IG聲明全文：

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience

（我們知道有些人在登入Instagram 帳戶時遇到問題，我們正在調查，並為給您帶來的不便深表歉意）