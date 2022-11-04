出街拖狗唔理幼童？女子大喝小朋友「行快啲」　網民：人定狗重要

出門一定要看顧好小朋友！有網民日前在街上見到有女子帶着年約1歲多的小孩及狗狗外出，拖住狗走在最前「望都唔望」，讓小朋友獨自墮後一段距離。由於旁邊就是馬路，該網民擔心小孩弄跌手上波波會衝出去，決定尾隨保護，未料女子突大叫小朋友「行快啲」，態度非常惡劣，忍不住拍照批評「人仔或狗仔邊個重要啲？」。雖有網民認為不應「跟車太貼」，小孩當時可能在扭計，但認為成年人始終有責任保護小孩，相中小朋友太細個，出街一定要拖着。



網民遇到女子帶住小孩及狗狗外出，小孩獨自墮後旁邊就是馬路，他一度尾隨保護。（fb專頁「生仔要考牌系列」圖片）

樓主投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，慨嘆「人仔或狗仔邊個重要啲？」。他日前在街上見到有名女子帶住小朋友及狗狗行，照片所見，小朋友自己揹背包拿住1個球，和該女子有段距離，女子拖狗走在前方。樓主估計小孩只有1歲多，「攞住個波波行得好慢，前方女士（非工人姐姐）健步如飛，竟然望都唔望下個小朋友」。

旁邊就是馬路，停泊多輛私家車，樓主擔心小朋友萬一弄跌波波會衝出馬路，「我唯有緊貼住佢」，尾隨約100米左右，該女子突然朝小孩大叫：「行快啲啦！」樓主批評女子當時態度惡劣，「我人生第一次忍唔住去影低佢」，他相信很多人都認為小孩和小狗「一樣咁重要」，「但明顯地，呢位女士心目中狗仔重要好多，佢寧願拖狗唔拖人」。

部份網民認出事發地點在朗屏，指小朋友手上拿住波波，萬一波波跌了出去，「佢年紀本能反應係會跟住去執返個波，係極度危險」，認為在汽車旁邊、馬路旁邊必須拖實自己小朋友，「要訓練嘅去公園訓練」。

不少人指責女子沒理由要小朋友獨自墮後行，「唔拖唔緊要，但最起碼要望住個小朋友」、「俾拐子佬喺後面抱走都唔知」，就算帶狗狗外出，也可以一手拖狗、一手拖小朋友，「我由細都大都係一手拖狗，一手拖小朋友」。

亦有人覺得當時可能只是小孩在扭計。（示意圖／Getty Images）

有網民則認為不宜「跟車太貼」，如果當時是小朋友「無底線咁喺條街扭計嘅話，相信大部份家長都試過好快咁行到超遠，再keep住靜靜雞啤住」，又或者相中人不是小孩母親，但認同成年人始終有責任保護好小朋友及控制情緒，「唔識做家長就去學」。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）