單身女去婚宴常被寸　想搵PTBF陪　網民勸阻：畀雙份人情，而且…

其實自己一個更開心？但單身者有時也會顧慮到旁人想法。早前有單身女生大呻，稱陸續收到朋友、舊同學、同事的喜帖，雖替他們開心，但又會想到「死啦，佢哋都結婚啦，但我連男朋友都仲未搵到」，而且更會被問及「幾時到你請飲呀？」，更被暗嘲沒有男朋友。樓主稱將要出席婚宴，猶疑是否該聘請PTBF（兼職男友）同行，免卻聽閒言。不過網民紛紛勸阻，指與假男友同行，除了要付雙份人情，更可能後患無窮。



有單身女生稱每次參加婚禮都被暗嘲沒有男朋友，猶疑下次去婚宴時是否該聘請PTBF同行。（《人約離婚後》劇照）

該女生在香港討論區以「有啲想搵ptbf陪我去人地嘅婚禮」為題發帖，指隨着年紀漸長，開始陸續收到身邊朋友、舊同學、同事的喜帖，雖為他們找到幸福而開心，但亦有箇中難處，因除了要給人情，還聽到不好受的說話，「成日都會話幾時到你請飲呀？唔記得咗你連男朋友都未有、快啲揾番個啦，使唔使介紹啲男仔畀你識呀？」。樓主坦言不明白單身有何問題，「好心去飲仲要同我講埋啲咁嘅嘢…」。因有朋友快將結婚，正猶疑要不要請PTBF同行。

許多網民都力撐單身無罪，指樓主感到不開心就不要去婚宴，「自己開心咪得囉」、「會比呢啲有骨說話你聽已經唔係朋友啦」、「大把人一個人出席，有咩所謂？」、「唔使活喺人哋眼光之下」、「唔去最好，人情都慳返」、「無拘束幾好，唔洗同人交代咁多」。

許多網民都力撐單身無罪，指樓主感到不開心就不要去婚宴，「自己開心咪得囉」。（《金秘書為何那樣》劇照）

更多人力勸樓主不要聘請PTBF，因不但要給多份人情，萬一不幸被拆穿更會被朋友恥笑，「佢地問長問短會幾大壓力，成晚驚被穿煲，穿煲嘅話日後可能被笑成年，搵個真真正正嘅同你擋刀擋箭吧」、「又要俾雙份人情，又要俾人工，咪咁傻啦」、「咪嘥無謂錢，人地睇你IG就知咩料」、「萬一請返嚟嗰位俊男，服務過妳其中一位甚至多位朋友，所以唔好搞咁多無謂嘢」。