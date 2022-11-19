A0阿仔投職場「享受單身」拒相睇　阿媽：後悔叫佢求學時唔好拍拖

養兒一百歲，長憂九十九！近日1名母親發文，稱兒子已經投身職場，卻從未談過戀愛，而現在的工作環境又甚少有異性，故一直沒有對象。樓主坦言「有啲後悔以前叫阿仔專心讀書，求學時期唔好拍拖呀」，現時擔心自己很大機會「冇孫抱」，便打算為兒子安排相睇，卻被一口拒絕。面對享受單身生活的兒子，樓主不禁擔心他會孤獨終老，只好向網民求教。



有母親發文指兒子已經出社會工作卻從未交過女朋友，後悔以前只叫他專心讀書。（《堅離地愛堅離地》劇照）

該母親在香港討論區以「開始擔心阿仔娶唔到老婆」為題發帖，指自己當初叮囑兒子專心讀書，不要因為追求女生而耽誤學業，令兒子沒有戀愛經驗，即使現時投身社會，卻因為職場甚少異性，而維持「母胎單身」。樓主擔憂長此下去兒子將無意生兒育女，「我真係怕佢以後識唔到老婆，咁我就冇孫抱啦」，便打算為兒子介紹對象，未料兒子反應很大並直接拒絕。

樓主慨嘆雖然明白年輕一代抗拒相睇，但她認為始終是認識異性的方法，又指兒子目前享受單身狀態，「佢仲話咁先可以慶祝雙11呢個光棍節」，憂心兒子未來會孤獨終老。

打算介紹女生給兒子，誰知他很大反應並拒絕，稱享受單身狀態，因此擔憂兒子會孤獨終老。（《母子逆緣》劇照）

帖文引起網民討論，不少人認為兒子有自己的人生，父母難以插手，而感情一事更加不能強求，「與其娶件極品港女，不如開開心心做光棍」、「樓主都幾自私，成日想個仔點點點，細個就話唔畀拍拖，仔大個咗就淨係想抱孫，有冇問過個仔想點？佢咁大個人都唔係妳控制」、「咁大個就放心由佢選擇自己人生吧」。

部分網民則認為兒子也許只是瞞着父母談戀愛，笑言「係唔係偷偷地拍拖冇同妳講咋」、「我堂細佬21歲，重點係幾靚仔但一樣冇拍過拖」、「妳即刻買層樓畀個仔，只怕條隊排到過海」。