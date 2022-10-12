0+3｜老婆即去旅行半個月　港男興奮變短暫單身：飲酒夜返冇人管

政府實施了「0+3」入境檢疫政策後，港人出境旅遊的意欲大增。有人夫於討論區發文表示，老婆日前與其母飛到他國旅行半個月，他因需上班未能同行，但想起老婆會有半個月不在家，他就覺得很開心，「想飲酒就飲酒，想夜返就夜返，冇人管」。



有人夫於討論區發文表示，老婆日前與媽媽飛到他國計劃一起旅行半個月，他覺得很開心，「想飲酒就飲酒，想夜返就夜返，冇人管」。（《回來吧大叔》劇照）

該名人夫於香港討論區以「老婆要去旅行半個月，唔知點解心情有啲開心」為題發文表示，「唔知點解聽到呢個消息，諗到老婆會有半個月唔喺屋企，見唔到老婆，唔使俾老婆煩，就覺得好開心」。他指出，老婆不在家的第一天，覺得家裏安靜了很多，「想飲酒就飲酒，想夜返就夜返，冇人管，好似感受到久違單身嘅快樂」，他問其他已婚的男網民，「係唔係都同我一樣咁覺得呢？」。

網民留言說，「爽啊，自己一個喺屋企」、「係呀係呀！老婆同埋仔女十二月頭去兩個月旅行，我好期待」、「認同，三年前試過一個月，仍覺得當時很relax（放鬆）」、「咪當放半個月假囉，叫做可以有啲私人時間」、「梗係有啦，開頭非常開心，但過咗幾日後，就會掛住佢」。

有網民猜想，「你開始厭倦呢段婚姻，婚姻已成為一種束縛！」，有人指出夫妻間要適時有私人時間，「即使係再親密嘅兩個人都需要私人空間嘅，我自己都係偶爾會返娘家小住幾日陪下父母，小別勝新婚嘛，咁樣感情反而更好」、「如果日對夜對，有番自己私人空間確係會好開心，但耐咗的話，都係有人在身邊會好啲，所以間唔中放佢出去」。