資深同事嫁女　派帖放枱面當通知　同事缺席被追問：咩事唔去？

結婚是人生大事，但派喜帖的手法不當卻往往鬧出尷尬事。有打工仔早前發文，指公司1名資深老同事即將嫁女，希望邀請同事出席，但其人際關係欠佳，最終竟在擺酒前2星期才把喜帖放同事的辦公桌上當作通知，當知道對方不出席便追問原因，因而發文感嘆「真係想知咩世界？」。



有打工仔發文指公司有老屎忽即將嫁女，慾邀請同事去，在擺酒前兩星期才把喜帖放人桌面當通知，知道對方不去又尋根究底。（《半澤直樹2》劇照）

該名打工仔在facebook專頁「奴工處」以「職場老屎忽嫁女，夾硬將張帖擺我哋枱面」為題投稿，指公司有資深同事即將嫁女，打算邀請共5至6圍的各階層同事出席，但因為對方在公司內的人際關係欠佳，亦沒有問清楚同事是否有空出席婚禮，僅在擺酒前兩周把喜帖放在別人枱面當通知，導致部份無法出席的同事也要給回祥。樓主續指，該名同事得知部份人不會去婚禮時，便直接追問原因，情況令人尷尬。

有網民指根本不認識結婚的男女，其實參加與否都沒有意思，「嫁女關同事咩事，見都未見過」。（《別有用心的單身女》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為樓主及其他同事根本毋需出席，「當場數三聲：有冇人認領？冇嘅即場拎去碎紙機碎咗佢」、「我會成張帖原封不動畀返佢」、「張帖掉落垃圾桶，再大聲講下次一定到」。

另有網民稱根本不認識一對新人，其實參加與否都沒有意思，「男女主角本身都唔識，去來做乜，你個女嫁啫，關我咩事，當然如果識嘅，我又好樂意去開心吓嘅，但唔識就免啦」、「嫁女關同事咩事，見都未見過」。