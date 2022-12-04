路上驚見「自然開蓬」寶馬　勁通爽1英字母引網民爆笑：畫龍點睛

馬路上不時會出現令人意想不到的畫面！近日有網民拍下1輛黑色寶馬（BMW）私家車的照片，上載到社交平台後引來熱議。該輛私家車本為開蓬設計，惟車尾透明膠部份卻不翼而飛，變成「自然開蓬」狀態。而寶馬的後座則貼上「P」字，顯示司機是新手上路，這個英文字母讓一眾網民爆笑，紛紛說「個P字真係畫龍點睛」。



有網民分享照片，稱1輛黑色開蓬寶馬的透明膠部份疑似被割下，車內情況一覽無遺，通爽的「獨特設計」引來熱議。（fb圖片）

有網民在facebook群組上傳照片，相中的黑色私家車於交通燈前等候，本身屬開蓬的車頂正關上，但後面透明膠部份疑似被割下，成為「自然開蓬」狀態，車內情況一覽無遺，樓主不禁大讚這種「獨特設計」非常通風，「唔使開蓬夠晒涼爽」。

照片引來不少網民討論，有熟悉汽車的車主就稱體諒相關司機，指出「我之前都試過，比人𠝹膠偷咗我廿幾蚊，返廠整好似4000（元）咁上下」、「整返果蓬可能貴過部車」、「呢架嘢維修保養有排煩！」。不過，有人關注後座貼上「P」字，顯示司機是新牌仔，有人笑言「開蓬對流，P仔無敵」、「落雨記得着雨褸」、「都仲記得貼返個貼紙啊」、「就算唔整，攞啲透明包書膠封返佢咪得囉」、「如果落雨咪唔可以停車一定要高速行駛」、「怎樣可以睇P牌清楚啲」。