上堂成日瞓覺竟是病？女高中生患罕見病　醫生：發病率只有0.02%

經常打瞌睡竟是病？江蘇18歲的高中生小王平時上課總會打瞌睡，而且是不由自主的突然入睡，嚴重影響了日常生活，於是在家人陪同下前往醫院就醫。經醫生診斷後，小王才知道自己原來患上一種好發於青少年間的罕見病——「發作性睡病」，幸好經治療後，已漸漸改善。



江蘇18歲的高中生小王患上「發作性睡病」，令她日間總在課堂上睡覺，嚴重影響生活。（《荔枝新聞》微博影片截圖）

根據《荔枝新聞》報道，18歲的小王平素總嗜睡，「上課上一半的時候就會突然睡着，畫畫畫一半也會睡着」，有時就連站着也會突然睡過去，對她的學習造成嚴重影響。小王正值備考時期，但是卻受到嗜睡毛病的困擾，「我現在也高三了，馬上也要高考了，然後現在心情就特別不好」。於是，小王的家人就帶她到醫院求診。

經醫生診斷，小王患上的是「發作性睡病」，是一種睡眠障礙症，患者長期夜間睡眠欠佳，而白天就會頻繁出現不可抗拒的短暫睡眠。據淮安市第三人民醫院睡眠醫學中心主治醫師所指，「發作性睡病」是一種罕見病，發病率只有0.02%，好發於20歲以下的青少年。醫師表示患者日常生活會因為「不可預知的睡眠」受到嚴重影響，甚至出現「危害的事故」，「開車的時候症狀發作，可能發生車禍；做飯的時候突然發作，可能導致燒傷」。另外還會對心理產生影響，患者可能出現自卑、抑鬱及焦慮的情緒。醫生提醒，家長如果發現子女有不明原因的嗜睡問題，就應該及早就醫。

醫生為小王制定了治療方案，以藥物治療為主，物理治療、中醫治療為輔。在接受了1個多月的治療後，小王已經逐步改善。

事件曝光後，不少網民都打趣地說「0.02%？感覺病人都集中在我們班裏」、「我一上課就睡，一下課就醒，是甚麼病？」，有人就表示「高中半個班都這樣，累着的」、「總覺得是後天性、由環境引起的疾病」、「我們班就有一個發作性睡病的女生…現在20歲了，還在高三」。

（荔枝新聞）