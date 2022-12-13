1張照片惹禍！遭老闆娘掌摑再怒斥「狐狸精」　女員工訴冤：點算

有些誤會實在巧合得難以解釋！有女網民發文指老闆的妻子早前突然「殺上公司」並當眾掌摑了她2巴，甚至破口大罵，怒斥她是「狐狸精」。樓主自問與老闆之間清清白白，卻無端在眾目睽睽下遭辱罵，而原因竟與同事拍攝的1張照片有關！原來她不適時被老闆攙扶的畫面，遭同事拍下並傳給老闆娘，意外引發出一場軒然大波！



樓主指老闆的妻子突然到公司，並當眾掌摑了她兩巴，又辱罵她是「狐狸精」。（《那個男人的記憶法》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發帖，指在發文的幾天前，老闆的妻子突然到公司，並當眾掌摑了她兩巴，更痛罵她是「狐狸精」，「話我係狐狸精不知廉恥」，而事件起因就是因為1張照片。

樓主指較早前的某日很晚才下班，她突感不適，快將暈倒之際，老闆在附近並即時將她扶到他的汽車中。這一幕正好被好事之徒見到，不知哪位同事竟然拍下照片並傳給老闆娘，於是才令樓主無故被掌摑。樓主自詡清白，卻無故受辱，於是在網上發文詢問「我可以點做」。

樓主解釋指她不適快將暈倒之際，老闆在附近並即時將她扶到他的汽車中。（《那個男人的記憶法》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都認為樓主理應報警，「報警驗傷賺返筆」、「如果真係清白，可以直接報警」、「報警告佢傷人再轉工啦」。另有網民認為「咁巧合其實唔怪得老闆娘」，亦有人覺得最過分的是樓主的同事，「其實最仆X係影相嘅同事，有無諗過，佢先係小三」。

還有人覺得老闆無能，「個垃圾老闆唔解釋？咁大個人都管唔住個老婆由佢發癲，呢啲公司仲留低有乜用」。有部份網民就打趣地指「順佢意，狐狸精轉正！」、「唔打都打咗啦，唯有直接搶咗佢老闆娘嘅位置，等自己條氣順返」、「同佢爭老公啦」。

（奴工處）