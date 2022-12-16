日景點「殺生石」8隻野豬伏屍極不尋常　成因同1地理原因有關

日本栃木縣著名景點「殺生石」一向充滿詭異傳的神秘色彩，今年3月曾發生石頭碎裂及封繩斷裂，令民眾心生悚然，而早前更發現有8具屍體躺在那裏，更令人心寒，園方證實是野豬屍體，情況相當罕有，認為「不尋常」。



據日媒報道，栃木縣著名景點殺生石位於「日光國立公園」，本月7日發生不太尋常的事件，殺生石所在的山頭發現8具野豬屍體。那須管理官事務所人員表示，這些野豬屍體，是在殺生石旁一塊被圍住的黃色區域內發現的，由於過去只曾有2至3隻狐狸或浣熊的屍體出現，但今次有8隻實屬罕見。

事務所人員解釋殺生石環境的獨特之處，該山頭是火山地形的熔岩組成，所以硫化氫含量極高；由於硫化氫毒性高，加上比空氣重，因此沉積在近地面的下層，接近地面活動的動物就會容易吸入中毒死亡，因此事務所人員估計，這8隻野豬可能吸入太多硫化氫而不幸死亡。因為殺生石的地形含有硫化氫，園方呼籲民眾不要任意跨越圍欄入內。

今年3月發生殺生石碎裂、封印繩索斷裂的事，讓許多日本人認為「不吉祥」。（影片截圖）

而殺生石的由來眾說紛紜，充滿傳奇色彩。有一說法因在古時被認為是「會殺死生物的石頭」，因而命名為「殺生石」，被視為不祥之物。另一傳說它是九尾妖狐化身，因為被鎮壓在石頭下封印，才得以讓日本保平安。

而今年3月發生殺生石碎裂、封印繩索斷裂的事，讓許多日本人認為「不吉祥」，而正巧則又發生8隻野豬慘死事件，再添詭異色彩。