20歲港女戀35歲大叔　分享愛情經驗嘆壓力大　網民：老啲就有問題

愛上年紀比自己大一截的大叔近年成為潮流，有現年20歲的青春港女在討論區上發文，稱正與35歲大叔拍拖，提到與大叔拍拖的最大問題是有較大壓力，因為會被要求既有「年輕活力聽聽話話天真單純嘅感覺」，又有「成熟女人咁知性體貼明白事理」。不過，事情有缺點自然亦有優點，港女續指自己與大叔拍拖後已經慢慢變得成熟，亦不時受到對方照顧，包括在人際及經濟層面之上。



有港女在討論區上表示，自己與年長15歲的大叔拍拖。（《大叔的愛》劇照）

該名港女在Dcard討論區上以「有冇人男朋友大自己好多」為題發文。在文章開首，她就表示「而家好興大叔，估唔到自己都會成為一份子同咗個大叔一齊」，因此希望有情況相近的姊妹一起討論與大叔拍拖的感受。

港女指自己與大叔在工作場合認識，至今拍拖已經1年，「感受就係，真係冇人係完美，同大叔拍拖壓力真係比較大啲」，因為大叔會要求她既有活力及單純的感覺之餘，又要像成熟女人般知性體貼明事理，「真係好矛盾」。她亦表示與大叔拍拖「係比較孤獨」，因為大叔不會像年輕男性「成日同你黐埋一齊」，而是忙於工作，希望女朋友可以自己照顧自己。

雖然港女提到不少與大叔拍拖的缺點，但亦分享了一些好處，例如自己已經變得成熟，學懂不會黐身任性，因為「大叔唔鍾意你太煩，鍾意你聽話獨立」。另外，她亦指雖然大叔沒有太多時間陪伴自己，「但係現實層面畀你嘅幫助好大，又教你人生道理，教你日常生活人際問題，又幫你解決到經濟問題，照顧到你」。

港女亦提到，與大叔拍拖的好處之一，是自己也變得成熟。（《大叔的愛》劇照）

有男網民提醒樓主，「其實過多幾年，你就會發現有問題」，因為樓主25歲的時候，男友已經40歲，到時男友在體力及身體上都會追不上，而同齡的男性開始成熟及事業有成，就會有比較，而且「男人早死，如果仲大你咁多，你要準備你老年要做好耐嘅寡婦」。

有同樣與大叔拍拖的女網民指，「年紀大嘅人經歷過太多嘢，唔同後生咩都未試過，會冇心機再陪你做一次，因為佢哋同ex已經試過好多次」，他們會較不重視儀式感及對愛情的感覺。不過，亦有留言指對與大叔拍拖感到期待，希望可以一嘗，「大學有啲教授又後生又靚仔，最吸引人係學識高有學問，可以學識好多嘢」。

最後有網民指樓主的男友幫忙解決到經濟問題，「即係搵Sugar Daddy啦，無分別」，但被樓主反駁「你哋成日帶有色眼鏡睇人，要搵Sugar Daddy直接去夜場識啦，大把有錢過佢。人大咗點樣唔睇錢呀？關年紀咩事？就算係同後生仔拍都要睇錢啦」。