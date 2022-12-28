大鑊！戇夫深夜駕車遺老婆在路邊　天光接通先知出事：以為她在…

都老夫老妻了，這次真的是意外嗎？泰國一對結婚27年的夫妻，早前駕車回鄉途中，兩人下車叢林便解，但丈夫上車後未有確認妻子是否已登車，竟隨即把車開走，半夜遺下妻子在路邊！妻子只好要步行20公里到警局求救，而直至5小時後天都亮透，已開到百公里外的丈夫接到通知，才知道妻子被遺下，回應指以為妻子一直在後座睡覺。



泰國55歲男子秉傑（左）不慎將49歲妻子安娜（右）遺忘在路邊，安娜被逼在深夜步行20公里到警局求助。（網上圖片）

據外國媒體報導，事發時正值12月25日聖誕節的凌晨3時許， 55歲丈夫秉傑開車載着49歲妻子安娜，打算從春武里府出發回鄉過年。當經過巴真府西瑪哈坡縣時，秉傑曾將車停在路邊，然後下車在叢林之中小便。安娜曾經問為什麼不到油站的洗手間方便，但秉傑沒有回應，其後她亦下車解手。

安娜從叢林中走回馬路，詎料丈夫已經開車走，令她不知如何是好，最後只能沿路步行，尋找警察局求助。她更曾打算如果真的聯絡不到丈夫或家人，就要變賣身上飾物，以換取回家的旅費。

秉傑表示，他一直以為妻子在後座睡覺。示意圖。（《心花放》劇照）

直到當日早上5時許，安娜徒步超過20公里後，終於到達巴真府卡賓布里縣的警察局，求助指自己被丈夫遺忘在公路上，而且由於當時是深夜，不知道被遺下的具體位置在哪裏。當地記者嘗試協助安娜聯絡丈夫，直至早上8時才成功找到秉傑，他當時已經抵達百多公里外的阿叻府，而行車期間一直以為安娜在後座睡覺。

約上午10時，秉傑來到警察局接回安娜，他向記者承認將妻子遺忘了在路邊，對事情感到十分內疚，會好好道歉。安娜則強調與丈夫一起生活了27年，長子更已經26歲，事發時沒有吵架。她又指丈夫平時沉默寡言、不會惹事、十分勤勞，但對這次的事也不知道可以說些什麼，「這種事情應該是百萬分之一吧」，稱回家後會好好和丈夫討論一下。

（光明日報、泰國世界日報）