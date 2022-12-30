香港女人娶得過？人夫世界盃被街訪神回應　網民瘋傳：花式自殺！

今屆世界盃在卡塔爾舉行，吸引來自世界各地的人到訪，最近1段香港男子接受以色列網紅Alex Shults街頭訪問的影片就引來熱議，被問到會否鼓勵其他男子到香港找另一半，身穿「香港勁揪」上衣的港男立即臉有難色，並稱「唔好去啊」，故作嚴肅認真的反應讓網紅當場爆笑。



在世界盃舉行期間，1名香港男子接受以色列網紅Alex Shults街頭訪問，影片引來熱議。（IG@alex_shults影片截圖）

該名在TikTok有近12萬追蹤的以色列網紅Alex Shults，經常在街頭訪問路人，日前在世界盃舉行期間，他在球場外訪問身穿紅色「香港勁揪」上衣的男子，他自稱為「Yu」，其妻子也曾出現在片段中。

網紅在問及名字等被訪者的基本資料後，便問到男子對香港的看法，男子不加思索就回應，「香港……OK啦，不算太差，但足球就完全不行」，當談到找老婆的話題，網紅問該名男子的意見，稱自己應否到香港找妻子，男子立即開玩笑地叫對方看看其身後的妻子，又意味深長地勸他不要去香港。

然而，網紅似乎未能理解男子的幽默，以為對方誤會了他的問題，於是再次問道：「我應不應該去香港找老婆？」，此時男子沒有改變立場，重申「不要⋯…不要去啊（No, don’t go）」，又一邊耍手擰頭，一邊以嚴肅的表情回應，網紅聽後不禁大笑。

影片引來網民熱烈討論，不少人關注片中男子的人身安全，笑言希望他出來報平安，「講出了心聲」、「呢啲咪花式自殺代表」、「坦白哥？玩命哥？」、「唔知佢老婆係隔籬咩反應呢？」、「勁揪男準備被勁揪」。