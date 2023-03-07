部門聚餐齊乾杯　打工仔1個舉動得罪經理慘遭針對　原因震驚網民

職場上的禮儀，不說真的不知道！有打工仔就發文指早前經理與組員聚餐，他事後被經理處處針對，其後同事告知原因，原來樓主在眾人乾杯時，因其酒杯放得比上司高，「即係咁，所以佢就嬲咗」，樓主對此大感無奈。網民對這個得罪上司的原因議論紛紛，大嘆奇特，又分享其他得罪上司的經歷。



樓主指參加部門聚餐時，在乾杯過程中自己沒有把酒杯放得比上司低，對方因而感到不爽，然後便開始針對他。（《酒鬼都市女人們》劇照）

該名打工仔在Dcard討論區以「同上司飲酒唔識禮貌，得罪咗佢」為題發帖，指較早前經理提出聚餐，所有部門同事便聚在一起順道喝酒，詎料他卻在乾杯過程犯了長輩眼中很在意的禮節，毫不知情的他後來更被經理針對，最終在同事提點下才知道原因，「聽同事講我同佢乾杯嘅時候，個杯冇低過佢」，上司因此生氣便針對他。

網民認為樓主的上司橫蠻無理，又分享其他惹怒上司或同事的慘痛經歷，「俾人話過乾杯嗰陣無一齊叫乾杯」、「上星期成部門聚餐，我因為第一個動筷得罪咗嗰老屎忽同事」、「你經理日本人？」。

樓主因乾杯時酒杯沒有放得比上司低，因而在工作上被針對，網民看不過眼寸爆問，「佢日本人？」。（Dcard圖片）

不過，也有部份網民認為或許另有內情，並指有願意請客的上司已經幸福，稱「有冇諗過唔係呢個問題」、「經理肯請食飯算係咁，連其他部門經理下午茶預埋我，我以前個上司下午茶都唔請，真係一啲家教都冇」。