「沒想到爸爸出鬼了」女兒造句爆阿爸驚人秘密？台媽崩潰：造謠！

小孩造句總是能寫出令人意想不到的內容！台灣有媽媽於網上發文分享女兒令人崩潰「扶額」的造句，句式是「沒想到……竟然……」，沒料到出來的句子竟是無中生有誣捏「爸爸出軌了」，讓她擔憂會令老師誤會，又向網民澄清與丈夫婚姻關係並沒有問題，是女兒在造謠，大呼「小孩果然是破壞婚姻最大的兇手！」。帖文引起熱議，有網民笑言「孩子苦無機會告訴媽媽，不知如何開口，好不容易等到造句，卻被媽媽當成童話」、「女兒八點檔看太多，電視先關掉」。



台灣有媽媽於網上發文分享女兒令人崩潰「扶額」的造句，女兒以「沒想到……竟然……」造句，竟無中生有誣捏「爸爸出軌了」。（fb專頁「爆料公社」圖片）

facebook專頁「爆料公社」日前轉載該名媽媽的帖文，媽媽拍下讀小學女兒的中文造句功課，老師要求以「沒想到……竟然……」造句，女兒竟向老師分享家事，大爆爸爸秘密，寫出「沒想到爸爸出鬼（軌）了，媽媽竟然都不只到（知道）」。

媽媽崩潰地指出，「我要抱怨我女兒，什麼造句不造，給我造這個？」，擔憂會令老師誤會，還考慮要不要發個「不離婚聲明」。她又說，「孩子呀！我是讓妳去學校學習造句，不是讓妳去造謠的呀！還是女兒在暗示我什麼？哈哈，小孩果然是破壞婚姻最大的兇手！」。

媽媽說，「孩子呀！我是讓妳去學校學習造句，不是讓妳去造謠的呀！」。（《再見媽媽又再見》劇照）

網民笑言，「說不定妳的小孩寫的是真的！」、「沒想到我都暗示在造句裏了，媽媽竟然還是不相信」、「會不會是『櫃』？」、「小孩不會說謊，但造句會」、「老師總是知道的比媽媽多」、「錯字才扣0.5/字真佛心，是在同情孩子的遭遇嗎（誤」、「老師應該留言：請把考卷給媽媽簽名」。

有網民分享自己及親戚的類似遭遇，「孩子造句：『他到底是爸爸還是叔叔？』，明明就家庭和樂完整啊！」、「我女兒造句『出去上班的是爸爸，竟然不是弟弟』，她弟弟還沒滿周歲啊」、「這讓我想到我大哥家的兒子，他的造句：『……天天……』，『爸爸天天打我，媽媽天天罵我』，問題是，我家兄嫂從不打罵小孩的」。