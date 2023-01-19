洗邋遢搵命搏？大媽無任何防護措施　徒手爬出高層露台抹窗超驚險

年廿八將至，家家戶戶都準備大掃除。日前，河南1名女子爬出高層的露台外進行清潔，而她身上完成沒有任何保護裝備，單靠外牆的壆位作支撐，而女子騰出手彎腰清潔的畫面甚是驚心動魄！她的舉動吸引了對面大廈住戶注意，據這名住戶所言，女子所處樓層在20樓之上，非常危險，於是他便舉機拍下這段「用生命在清潔」的驚悚影片。



河南信陽1名女子在無任何防護措施的情況下，爬出高層的露台外進行清潔，歷時近5分鐘。（「西部決策」微博影片截圖）

根據《西部決策》報道，事發於1月17日，河南信陽固始縣某社區，有1名中年女子在無任何防護措施的情況下，爬出高層的露台外進行清潔，歷時近5分鐘。從影片可見，該名身穿紅衣的女子跨出露台之外，攀附於大廈外牆，一腳踩在外牆的壆位，一腳半跪在旁邊的窗邊，彎腰清潔，而她身上沒有安全繩、頭盔等等保護設備，動作危險。

據拍片者陳先生指，他住在20樓，而該女子所處位置應該比他再高數層，當時看到怎麼好像有個人站在陽台外，於是舉起手機拍攝，並表示「大過年的，最好還是做好一點防護措施」。

當時女子在高層擦窗（黃圈示），狀甚驚險。（「西部決策」微博影片截圖）

這段令人膽戰心驚的影片曝光後，不少網民都高呼「危險」，紛紛勸喻該女子別拿性命當玩笑，「這麼高擦不到就算了吧，太危險了」、「這個高度就別出去打掃了，髒點就髒點吧，保命要緊」、「不懂擦窗戶是有什麼執念嗎？有必要豁出命去擦啊？」、「我們社區3、4年前就有個大媽這麼沒的」。

（西部決策）