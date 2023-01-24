與老公感情生變　失婚媽稱無能力唔願照顧初生女兒：望住佢無感覺

男女之間感情出問題，不應要小朋友承受後果。有港媽於討論區發文，指與丈夫感情生變，得知對方不愛她後，便對2個月大的女兒失去感覺，加上缺乏金錢，坦言不願繼續照顧女兒。帖文引起一眾為人父母的網民討論，不少人勸港媽先向社工求助，認為初生女兒於事件中最為無辜，不應受到牽連。



有港媽於討論區發文，指與丈夫感情生變，得知對方不愛她後，便對2個月大的女兒失去感覺，加上缺乏金錢，坦言不願繼續照顧女兒。（《復仇母親》劇照）

該名30多歲的港媽於親子王國討論區發文，指與丈夫感情出現問題，影響她對2個月大女兒的感情，「老公已經唔愛我，我亦無辦法愛個女」。港媽自言並非患有產後抑鬱，但因目前經濟狀況不佳，想到離婚後要獨自養大女兒，認為自己「無能力亦無心機」，大嘆「好辛苦」。

港媽直言，她對女兒的感情與丈夫對她的愛掛鉤，「老公愛我我就好愛佢，而家唔愛，我望住佢真係無感覺」，又指經濟負擔是最大問題，「放去保良局又做唔出，我都係住劏房孤獨一世，無錢無家人」、「我都明有錢解決好多問題，我就係夾喺中間申請唔到綜援又排唔到公屋，一諗起要住劏房一世真係唔知點算」。

不少人勸港媽先向社工求助，認為初生女兒於事件中最為無辜，不應受到牽連。（《孩子別哭》劇照）

不少網民得知港媽情況，也勸她先與社工聯絡，直指無論如何小朋友亦是無辜，不應承受父母感情問題的後果，「你老公唔愛你，你就唔愛自己辛苦生出嚟嘅小朋友，咁小朋友可以選擇唔愛邊個呢？」、「如果真係唔愛，經濟能力又無可能交畀其他人領養，等其他想要子女但生唔出嘅人去愛呢個BB，都未嘗唔係一件好事」。

亦有人批評港媽生兒育女前未有考慮清楚，誕下女兒後才擔心無人照顧是不負責任，「無人可以保證一世感情不變，但如果你愛你兒女只係建基喺個男人的愛之上，咁佢哋會好可憐，因為一感情生變，佢哋就會同時失去父愛同母愛」、「只係為一個男人就連bb都可以唔要，難聽啲講佢無諗過要做媽媽！既然狠心都咁，心態都難以改變，直接將囡囡交保良局算吧，唔好再傷害一個無辜女孩！」。